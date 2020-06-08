日本美女繪師激靚 VR 3D 畫可行入框內欣賞　網民：重點是繪師

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一提到 VR（虛擬實境），可能較多人會想到 VR 遊戲，利用 VR 技術，令玩家有如置身都遊戲世界內，以第一身視覺體驗遊戲。但其實 VR 技術的用途遠不只在遊戲上，日本有繪師利用 VR 進行藝術創作，畫出可以行入去畫框欣賞的 3D 立體畫。Twitter 上有近 17.2 萬人按讚，除了欣賞 3D 畫外，繪師的樣子也是重點之一。

日本繪師用 VR 技術畫畫

日本繪師「@sekiguchiaimi」在 Twitter 上分享了自己用 VR 畫 3D 畫的過程，先利用　VR 繪圖工具畫出畫框，再透過 VR 的特性，為畫框加上深度。「@sekiguchiaimi」接著行入畫框內，在每個層次中畫上圖案和陰影，正面看是如一幅普通的平面畫，但只要進入畫框裡就看到截然不同的世界，可以 360 度欣賞作品。短短 1 分鐘的影片，在三日間（6 月 5 至 8 日）就達到 17.2 萬人按讚，310.1 萬次觀看。

↓↓↓點圖放大睇 VR 3D 畫製作過程↓↓↓

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和風 x VR

「@sekiguchiaimi」的 3D 畫雖然是利用新派的 VR 技術，但圖畫風格卻更接受傳統的和風水墨畫。大多圖案都用全黑色特出型態，但當用 VR 走入畫框時，又會覺得圖案充滿神秘感。如其中一幅畫有月光下的龍，畫面穿入畫框，令人覺得與龍一起騰雲駕霧般，這是傳統畫作沒有的特色。

美女繪師成關注點？

「@sekiguchiaimi」除了畫 3D 畫的技術出色，連外表都成為網民關注的地方。同時，由於高超的 VR 作畫技術，加上可愛的外表，「@sekiguchiaimi」更成為汽車廣告的主角。

↓↓↓點圖放大睇「@sekiguchiaimi」靚相↓↓↓

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資料來源：Twitter

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