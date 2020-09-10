iPhone 12四型號外形、性能冇大分別　平、貴版一個地方差別最大

據DigiTimes報道稱，今年蘋果要發佈的四款iPhone 12，雖然在外形上大同小異，配置上也是基本沒有很大的區別，但是在一些核心地方還是有不同的。

報道中提到，iPhone 12廉價版本的相機會是蘋果重點縮水的地方，比如跟高配版相比，沒有LiDAR激光雷達功能，同時也只是後置雙鏡頭，所以從閹割節省成本上來說，蘋果是老手了。

至於iPhone 12的高配版（6.1吋和6.7吋機型），除了後置三攝外，同時還新增ToF相機，其後置相機廣角鏡頭還升級為傳感器防抖，並且還有LiDAR激光雷達功能。

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按照之前的說法，今年iPhone 12系列的的鏡頭參數相比上代並沒有什麼進步，而這個進步說的是參數上。爆料中提到，蘋果在新機上依然使用的是1200萬像素鏡頭。

今年iPhone 12系列在後置鏡頭上最明顯的區別是就是，有兩款使用的是後置雙攝，而6.1吋和6.7吋高端版則是後置三攝，最新爆料中提到，這些主攝都是1200萬像素，但是鏡頭的傳感器尺寸會提高。

傳感器尺寸提高，帶來的好處是明顯的，比如可以讓你的手機拍攝圖片時，在光線上有更好的體現，不過有效像素過低，可能會使新機在拍攝一些場景下，存在很大的短板。

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