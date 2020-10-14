Apple iPhone12發布懶人包　 相機最強Pro Max　平價HomePod mini

【iPhone 12 系列發布會懶人包／精華重溫】Apple 在香港時間 10 月 14 日凌晨於網上舉行了新品發布會，iPhone 12 系列自當是今次的焦點所在；雖然有部份資料早在幾個月以來不斷在網上曝光，但今次發表的 iPhone 12 系列四部新機仍然不乏驚喜要素，同場發表的 HomePod mini 更是不少 Apple Fans 的智能喇叭新選擇。

2 分鐘速睇 iPhone 12 系列 4 機發布重點

究竟今次的發布會重點有多少？即睇以下為大家準備的 Apple iPhone 12 發布會懶人包，已為各位大致拆分為 3 個部份，首先作為熱身的就有新款智能喇叭 HomePod mini：

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iPhone 12 系列售價及上市日期

今次發表的 iPhone 12 系列相當特別，4 部新機將會分成兩批發售：

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同場加映：iOS 14 必知必玩的 26 個功能

既然是最新一代 iPhone， iPhone 12 系列當然就預載了 iOS 14 系統，而其實在這個版本的更新當中，還有大大小小數十個實用功能，我們就為讀者整合了其中 26 個必學、必試的隱藏功能，學懂了一定可以讓你用盡新買回來的 iPhone 12！