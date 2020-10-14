Apple iPhone12系列買邊部好？一表快速比較體積設計、相機規格

iPhone 12 系列在 10 月 14 日凌晨發表，4 部新機 iPhone 12、12 mini、12 Pro 以及 12 Pro Max 如約而至，論新手機數量，是 Apple 歷來發布會之冠。而究竟要買哪一部，就成為準買家們煩惱之處。

2 大圖表睇清 iPhone 12 四機規格差異

iPhone 12 發布後的星期五就會開始首輪上市機種預訂，4 部新機規格以及定位都有所不同，想初步了解一下幾部機在體積上、規格上有何顯著分別，可以參考一下以下為大家準備的兩組簡表，歡迎大家按圖放大再來回比較👇👇👇

一、 iPhone 12 機身設計、主要規格列表

從 Apple 的官方資料可見，iPhone 12 系列中，位處中間的 iPhone 12 與 iPhone 12 Pro 在機身體積上一模一樣，但由於 iPhone 12 Pro 的邊框改用了不銹鋼素材，又多出了一個相機鏡頭的關係，令 iPhone 12 Pro 的身量更重。

二、 iPhone 12 系列相機規格列表

在相機規格方面，iPhone 12 與 iPhone 12 mini 基本一致，但值得留意的是 iPhone 12 Pro Max 的鏡頭規格的確相當出眾，如果有專業拍攝需求的話，iPhone 12 Pro Max 看來是不二之選。

iPhone 12 系列 4 機售價及上市日期

同場加映：iOS 14 必知必玩的 26 個功能

既然是最新一代 iPhone， iPhone 12 系列當然就預載了 iOS 14 系統，而其實在這個版本的更新當中，還有大大小小數十個實用功能，我們就為讀者整合了其中 26 個必學、必試的隱藏功能，學懂了一定可以讓你用盡新買回來的 iPhone 12！