撰文： 黃正軒 最後更新日期： 2021-01-23 07:00

消委會Mesh Wi-Fi Router評測｜現今好多家居已採用高速寬頻上網服務計或光纖入屋，然而用家總是難以享受高速上網，串流播放影片時有斷斷續續。Wi-Fi訊號不良是主因，即使家局面積不大，但有牆壁阻隔一樣有「死角」位接收不理想，甚至出現完全無法上網的盲點。 Mesh Wi-Fi路由器近年逐漸取代訊號放大器（Repeater）、Extender和Homeplug等網絡器材，成為流行的增加接入點（Access point）、改善Wi-Fi訊號的工具。但其功能效果又是否如聲稱般理想？

消委會早前與德國消費者組織合作，為4款三件裝的Mesh Wi-Fi路由器。要理解評測，我們先要明白Mesh Wi-Fi的一些運作原理。即睇：

👇👇👇Mesh Wi-Fi運作原理及優點剖析！點圖放大即睇Mesh Wi-Fi Router點解連接更易+行到邊上到邊+訊號更穩定強大👇👇👇

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消委會是次使用的樣本購自歐洲，但皆於香港有售，報告發表亦包括了各型號資料。儘管歐洲樣本在功率或支援頻段制式或有異香港，測試仍可參考，其結果如下：

👇👇👇消委會Mesh Wi-Fi Router 4款評測結果！點圖放大即睇數據傳送、安裝方便度及保安等評分細項！👇👇👇

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👇👇👇消委會Mesh Wi-Fi Router 4款測試報告！點圖放大即睇邊款CP值高、邊款睇片最快！👇👇👇

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相信看完上面評測都會對Mesh Wi-Fi Router的特性有點了解。不過消委會提醒，Mesh Wi-Fi Router未必人人啱使，傳統路由器有好多專業功能及相關細微設定是Mesh Wi-Fi Router不能提供的，因此購買Router時，應從自身需要出發，考慮以下6大因素！即睇：

👇👇👇Wi-Fi Router選購6大必考慮因素！點圖放大即睇點解天線外露不重要、你心水機款未必啱你個寬頻Plan！👇👇👇

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資料來源：消委會、網上《選擇》月刊（503期｜2018年9月）

👇👇👇【相關圖輯】Wi-Fi Router提升連線穩定性、上網速度及訊號覆蓋8大必跟貼士！點圖放大即睇幾多條天線先夠、擺位一個不可不知大忌！👇👇👇

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同場加映👍：Wi-Fi 6入門／升級必學5個關鍵字

Wi-Fi 無線網絡技術發展已近 20 年時間，近年市場突然興起全新的「Wi-Fi 6」規格。除了旗艦手機、電腦新機標榜自己有 Wi-Fi 6 的支援之外，即將在 2020 年尾上市的遊戲主機 Sony PlayStation 5 據說也將會全面支援 Wi-Fi 6，讓不少人開始意識到現在或是升級 Wi-Fi 6 的時候。

有需要升級至 Wi-Fi 6 環境的用戶，對 Wi-Fi 6 技術有初步認識之後， 下一步就是決定購買哪一款型號的路由器了。（香港01美術部製圖）

Wi-Fi 6 設備數量越出越多，究竟要如何一眼分出一部路由器的位階、規格？其實不難，只要留意以下幾個關鍵字就可以了：

👇👇👇升級 Wi-Fi 6 入門必知的 5 個關鍵字👇👇👇

以上只講解了3個關鍵字！想知埋其他重要字眼、邊3種人最需要升級Wi-Fi 6？請繼續瀏覽完整全文👉👉👉Wi-Fi 6入門必知5個關鍵字 買PS5應該升級？一眼分清AX網絡規格

同場再加映👍：平價Wi-Fi 6 Router入手4大貼士

【Wi-Fi 6 平價路由器攻略】支援 Wi-Fi 6 的手機及設備在未來一年將會爆發性地增長，升級網絡環境至 Wi-Fi 6 規格似乎是大勢所趨；但相信不少用戶在升級時都是「價格先決」，那究竟在購買相對平價的 Wi-Fi 6 路由器時有甚麼要留意？

支援 Wi-Fi 6 的手機及設備在未來一年將會爆發性地增長，升級網絡環境至 Wi-Fi 6 規格似乎是大勢所趨。（香港01美術部製圖）

早前見 Wi-Fi 6 技術越發成熟，首先就為有志研究的讀者們預備了一篇技術剖析，未知自己是否需要升級 Wi-Fi 6 的可以先按此連結閱讀前文，如果純粹求懶人包心得換 Wi-Fi 6 Router，繼續往下看就可以了😉。

網絡設備與大多數碼產品一樣，一分錢一分貨，雖說不一定「平嘢冇好」，然而多多少少會有一些規格上的妥協，想要在盡量低的價錢買到適合自己家居使用的 Wi-Fi 6 路由器，最好還是留意以下 4 點：

👇👇👇平價 Wi-Fi 6 路由器入門：注意 4 點防中伏👇👇👇

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