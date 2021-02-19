撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-02-19 16:03

在登入部分網站時，應該絕大多數的人都見過「我不是機器人」的字句，要求使用者剔指定方格才能進入。不過大家在剔方格時，有沒有曾提出疑問，為什麼剔「我不是機器人」就能證明自己不是呢？原來Google這套驗證系統，比我們想像的更有趣和利害，早在你剔選前已經辨認到你是否 Bot。

👇👇剔「我不是機器人」前原來一早就辨認出使用者是真人？靠以下幾個動作，就算不用剔也分析到你是否Bot👇👇

在「我不是機器人」驗證方法前，更常使用「扭曲文字」和選擇指定圖片兩種驗證，而開發這一套系統的「reCAPTCHA」，更利用每日數以億計的驗證次數，集全球電腦使用者之力，完善電子書和Google Maps數據。沒想到一套驗證系統，背後原來還有這一層意義。

👇👇「CAPTCHA」（驗證碼）發展過程 不只是辨識真人，更能借使用者雙手完善系統👇👇

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資料來源：persol

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