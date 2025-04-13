新網約的士服務｜DASH新平台免爭拗＋電子支付 4千名司機即時接單

新網約的士服務，DASH新平台免爭拗＋電子支付｜香港數碼生活平台DASH推出網約的士服務「DASH Taxi」，主打以「免爭拗」及「高透明度」為核心，搭配多項獨家功能，試行一個月已吸引逾4000名的士司機加入，成為本地出行新選擇。平台瞄準乘客與司機長期關注的問題，不單主打電子支付直連咪錶、真人客服、司機評分系統等創新服務，目標為港人call的士新體驗。



DASH新網約的士服務

免現金＋咪錶直連支付

DASH Taxi最大亮點是「無現金支付系統」，乘客可透過App直接綁定信用卡或電子錢包，車費會根據咪錶實時跳錶自動扣款，全程無需現金交易，避免司機與乘客因找續或車資爭執。平台更首推「至愛DASH司機」功能，乘客可將服務優質的司機加入收藏名單，下次叫車時優先預約，司機亦可透過回頭客增加收入。此功能不僅提升乘客體驗，更鼓勵司機提供更貼心服務。（需要另加少量手續費）

可以利用手機app直接配對的士

此外，DASH Taxi設有真人客戶服務團隊，24小時支援行程問題，例如路線爭議或遺失物品等，即時透過App或電話協助處理，大幅減少司機與乘客間的摩擦。

司機免佣金＋培訓支援

DASH Taxi另一賣點是「零佣金」模式，平台不向司機收取訂單抽成，司機可全數獲得車資收入，此舉吸引大量司機加入。目前已有超過4000名的士司機完成登記，覆蓋香港島、九龍及新界，甚至大嶼山等偏遠地區亦能叫車。試行期間，平台已成功完成逾500張訂單，乘客普遍反映叫車速度平均快過傳統App約15%。

可以利用不同的電子支付

未來擴展生態圈

今次僅為平台首階段服務，未來計劃將的士服務與零售、餐飲及大型活動結合。例如乘客可透過App預約的士前往演唱會或展覽，並同步獲取合作商戶的限時優惠，將出行轉化為生活體驗的一環。DASH Taxi以透明、便捷及雙向互惠模式，成功打破傳統的士業僵局。無論是免現金支付、零佣金設計，還是逾4,000輛車的即時接單能力，均展現平台解決香港call車問題的決心。