DeepSeek引爆LLM私有化部署　第一線助中小企輕鬆搭建專屬AI

今年初DeepSeek平地一聲雷，憑藉媲美OpenAI的低成本開源大型語言模型（LLM）DeepSeek-R1，大幅降低企業採用AI的門檻，令企業級的AI私有化部署更加普及，不僅大企業能將AI融入業務，就連中小企也可開發專屬AI以滿足獨特的業務需求。我們邀請了DYXnet第一線的AI產品經理曾昭儒（Alfred），講解DeepSeek私有化部署的優勢，並就算力成本及私隱安全等技術層面提供專業意見，供各企業IT參考。



DeepSeek高效推理模型 降低中小企客製化AI門檻 隨著生成式AI（Generative AI）技術高速發展，各行各業迎來數智化轉型的浪潮，企業當然希望在不同業務場景中使用AI，不過礙於地域限制及高昂成本，企業級的客製化部署尚未普及，企業對 AI的採用大多仍停留在應用程式層面。然而自從DeepSeek今年初發佈DeepSeek-R1，顯示出媲美OpenAI o1模型的優越性能，而成本卻大幅降低，加上其開源性質，開啓了企業將LLM私有化之大門。

LLM私有化是指將模型部署在企業的內部網絡環境中，當使用者向AI提問時，推理在內部環境中進行，毋須訪問外部LLM的API服務。Alfred指出：「LLM私有化部署的最大優勢在於其技術及成本的高度可控性，從數據存取、模型版本、應用方案等，企業都掌握控制權，可按需調整硬件配置、網絡環境、軟件設置，並進行模型微調，令模型更切合企業應用的需要，滿足獨特的業務需求。」他續指：「在DeepSeek問世之前，模型訓練及推理均需運用到巨大的算力，只有大企業方有財力搭建龐大的算力池供AI系統使用。而現在中小企也可以將DeepSeek模型私有化，配合輕量的算力設備或雲端算力方案，即可以輕鬆將客製化AI應用落地。」

Alfred早前在HK01舉辦的「企業人工智能升級轉型交流日」中擔任專題演講嘉賓，以《AI私有化部署，「智」造企業新未來》為題分享洞見，全場爆滿。

Alfred認為DeepSeek最重要的突破，包括採用混合專家架構（MoE）及模型蒸餾（Model Distillation），這些技術將訓練及推理所需的算力資源大幅縮減，所需的算力基礎設施規模亦可縮小，降低AI私有化的門檻。他舉例：「以中小企開發協助日常辦公的AI助手為例，系統支持日常及行業專業範疇的文字內容生成，加上企業運用內部數據搭建知識庫以提高內容準確性，此方案設計採用入門級的DeepSeek-R1 32B蒸餾模型部署，配置8卡RTX Nvidia 4090就足以應付訓練及推理需要。這對希望客製化專屬AI的中小企而言，絕對具吸引力。」

Alfred提醒：「AI的最大成本在於訓練及推理——訓練是尋求最佳參數的階段，模型訓練完成後，使用和部署就屬於推理階段。推理是持續的經常性成本，當企業應用AI時，推理成本當然愈低愈好。」

私有化部署保障私隱 第一線AI算力解決方案獨享算力 DeepSeek彈起不足半年，不少企業及機構已相繼宣佈完成DeepSeek私有化部署，當中有不少更是須嚴格遵守數據安全要求的金融機構，應用層面除了日常辦公，還包括客戶服務、風險分析、輔助投研等專門領域。

「數據安全是DeepSeek私有化部署的另一優勢，因為企業的數據及生成過程統統都在企業的內部網絡環境中，毋須經過互聯網訪問外部LLM，確保數據不會在存儲和傳輸途中外洩，提供更高的安全性和私隱保護。」Alfred指出，對於講求數據安全及合規性的企業而言，私有化部署是非常可靠的方案。

針對DeepSeek私有化的熱潮，第一線推出了一站式的DeepSeek AI算力解決方案，集DeepSeek模型部署、算力、儲存、網絡資源於一個套件中，開箱即用，省卻企業購買硬件設備的前期成本之餘，更為客戶提供全面的AI技術支援。Alfred強調：「我們預先將不同參數的DeepSeek模型與相應的GPU芯片匹配，進行調整及優化，確保模型能夠發揮最佳性能；而我們的AI專業團隊更會全程提供技術支援，從模型選擇、硬件配置到運維更新，甚至是模型微調、評測、部署、數據管理、知識庫搭建及系統接入等，服務一應俱全，全方位滿足客戶的個性化需求。」

第一線的DeepSeek AI算力解決方案分為「基礎版」、「進階版」及「滿血版」三個套餐，分別對應DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B、DeepSeek-R1-Distill-Llama-70B及DeepSeek-R1三個不同模型版本，開箱即用，最快48小時交付。

第一線的DeepSeek AI算力解決方案集DeepSeek模型部署、算力、儲存、網絡資源於一個套件中，更為客戶提供全面的AI技術支援。

如欲了解更多第一線的DeepSeek私有化部署解決方案，請瀏覽：https://www.dyxnet.com/hk/zh/deepseek-in-a-box/