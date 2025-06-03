Momax首創205W GaN旅行插頭 + PinBuzz防盜警報器攻智慧旅行市場

Momax早前於發佈會公布推出兩款智慧旅行產品，以創新科技提供現代旅人對高效充電與財產安全的雙重需求。首先首創的1-World² 205W七接口雙AC旅行充電插座，加上PinBuzz可充電防盜個人警報器＋FindMy定位器，令大家提升旅行體驗。



205W GaN旅行插頭：充電效率顛峰

這款僅掌心大小的產品，採用第三代氮化镓（GaN）技術創造業界三大突破：其一是配備7個USB接口（含Type-C PD3.1快充）及雙標準AC插頭，成為目前全球接口最豐富的旅行充電插頭；另外它具備205W超大功率輸出，透過智能動態分配系統，可同時為兩部MacBook Pro筆電（各支援96W快充）及五部流動裝置供電；其三是在高效性能下，體積竟比傳統充電器縮減40%，完美解決行李空間限制。產品採用再生塑料製造並通過Energy Star等國際認證，充電效率高達95%。喜歡旅行或工作出差一族只需攜帶此單一設備，即可取代筆電充電器、多端口USB集線器及轉換插頭，真正實現「一插走天下」的輕便哲學。（售價：$749）

1-World² 205W七接口雙AC旅行充電插座

PinBuzz防盜警報器＋FindMy定位器：智能守護旅行財產

同步亮相的Find My系列新成員PinBuzz，帶來更出的防盜技術。這款僅信用卡大小的裝置內藏三重防護科技：當專利振動感應器偵測異常移動，立即觸發100dB警報聲（相當於電鑽工作音量）；透過Apple官方認證的Find My網絡，用家可在iPhone「尋找」App實時追蹤裝置位置，精度達±3米；更內置IPX5防水機能與應急LED手電筒，戶外露營亦能勝任。

PinBuzz防盜警報器＋FindMy定位器

延續Find My系列全它特別適合背包客防範行李被盜，或商旅人士保護貴重公事包。只需將磁吸式警報器扣在行李拉鏈或酒店房門，即形成全天候電子防線。（售價：$149）