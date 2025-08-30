車上點煙器沒被淘汰？12V電源供應器附隱藏價值　連Tesla都保留

有時候，汽車上的各種接口就像駕校裏的一草一木，各有各的用處，看懂了、用好了，出行生活就能美好加倍。



就拿很多人認為沒什麼大用的點煙器接口來說，看起來就是個該被「淘汰」的配置，畢竟這年頭真沒多少人喜歡在車裏抽煙了，而實際上，其中卻暗藏各種使用小玄機。接下來，我們就好好聊聊這個點煙器接口。

汽車上的點煙器轉USB插口（科技狐提供）

點煙器接口的「原始」功能

所謂車載點煙器，其實就是被很多人稱為「雪茄頭」的一個東西。從定義上來說，其是汽車電源擴展設備，通過分接原車點煙器接口提供多個電源插口，主要應用於車載電子設備供電及安全取電場景。

其電源通常為直流 12V（貨車為 24V ），中心觸點為正極，兩側卡扣為負極，與車載電池直接連接。

簡單來說，大家可以將這一接口理解為是一種類似於家庭用電的電源多孔插座，通過插頭接入汽車電源，然後引出多個點煙器插口的電子設備。

現在我們在車內所看見的點煙器接口，以前就是專門用來連接點煙器的，其主要功能是方便開車抽煙的人群點煙使用，這一接口出現的時間，其實比USB接口還早。

用法上，用戶只要將點煙器插進點煙器接口，接通 12V 電源加熱點煙器的電熱絲，幾秒鐘後便可拔出來點燃香煙。雖然現在很多人已經不在車內抽煙了，而這東西在一二十年前可是非常有用的。 畢竟，夏天把打火機放車裏，爆炸風險比較大，輕則炸碎擋風玻璃重則汽車着火，有了這麼個點煙器，這種安全隱患也就沒了。

為了減少這種事故，車載點煙器就成了汽車上的標配。只不過，隨着時代的變化，如今已經鮮少有人喜歡在車裏抽煙，點煙器接口用來點煙的功能也就逐漸被邊緣化了。

汽車上的點煙器（科技狐提供）

點煙器接口的「現代」意義

可能有人要問，既然如此，為什麼不取消這個接口呢？都換成普通 USB 接口不行嗎？的確，這個為抽煙設計的小東西，伴隨着「吸煙有害健康」的觀念普及，已然開始失去了其「原始」功能。

不過，點煙器不點煙，依然有着其他不可忽略的作用。

通常，轎車等普通乘用車的點煙器接口提供的是直流 12V 的電壓，而 USB 接口輸出的則是直流 5V 的電壓。

由於行車記錄儀、車載冰箱等設備通常需要 12V 直流電來工作，在這種情況下，USB 接口的電壓就很難滿足這些設備的需求了，所以，12V 電源接口自然也就成了車內必不可少的一項配置。

汽車上點煙器的USB多孔轉換器（科技狐提供）

另外，點煙器接口除了為汽車電子設備如行車記錄儀等提供電源外，還可以配置一個車載逆變器，將汽車上 12V、24V或 48V 的直流電轉換為 220V/50Hz 交流電源，可供普通電器使用。

夏天去露營，車載冰箱插上點煙器接口，冰鎮飲料隨時供應，包括車載咖啡機、車載電飯煲、車載吸塵器等電器都可以靠車內的「點煙器接口」供電。

更重要的是，有了 220V 的交流電，那些經常在車內使用筆記本電腦臨時加班的用戶，也不用為電腦臨時充電而擔憂。

在遇到需要臨時給車輛輪胎補氣的情況時，這樣的接口還能夠為充氣泵補電，解決更換輪胎的難題。

甚至在一些特殊情況下，這樣的接口還會變成「救命神器」，比如車載氧氣機、車載除顫儀都可以靠這一接口進行充電。

在汽車點煙器使用USB轉換器支持緊急充電（科技狐提供）

所以說，隨着出行生活的逐漸多元化，點煙器接口早已演變成了拓展出行場景，提升出行幸福感的一大「神器」。

如果是長途自駕，大家可以多備幾個點煙器轉接頭，這些東西加起來也就幾百塊，關鍵時候能頂大用。

當然，需要注意的是，每個點煙器多孔插座都有最大輸出功率和最大通過電流，使用的汽車電器的總電流不能超過點煙器多孔插座的電流最大值和最大輸出功率。這個是保證點煙器多孔插座正常工作，使用安全的重要指標。

如何安全使用「點煙器接口」？

點煙器接口雖然用途廣泛，但是我們也不能進行「濫用」，否則很可能會得不償失。

那麼，到底應該如何做呢？這裏比較關鍵的就是三點：

一是在購買充電器時，建議優先選擇帶有過載保護的，免得過載，不然輕則燒保險絲，重則線路冒煙。

其次，當點煙器接口不使用時，建議插上防塵塞，以防止灰塵或異物進入。

最後，長時間停車時，應避免連接大功率電器，以免電瓶虧電，導致車輛無法啟動。



雖然點煙器接口就是一個小接口，接觸不良、插頭髮燙等問題的維修成本並不高，但如果「濫用」導致插孔燒糊，保險絲頻繁熔斷，更換新插孔的費用就比較高了。

所以，咱們普通老百姓用車，在使用點煙器時，還是需謹慎操作，增加便利性的「接口」，畢竟不是萬能的。

不同汽車的點煙器（科技狐提供）

可能有人仍然會疑惑，說起來這也不是什麼萬能接口，現在很多車企都有預留 12V 後備廂接口了，直接把老的點煙器接口換成 Type-C 接口不行嗎？

其實，對於車企來說，改接口並不是一句話的事，這意味着整車電路要重新設計，對車載設備也有非常大的影響，成本算下來了可能就會過高了，真摺合下來，不划算的還是普通用戶。

當然，現在很多車企也不把這個東西叫作點煙器接口了，比如有些車企就只保留了接口形狀，去掉加熱功能，改叫「車載電源接口」。

例如比亞迪_漢在點煙器位置裝了個能自動識別設備功率的智能電源，既保留了兼容性，又提升了安全性。而特斯拉 Model Y 雖然簡化了充電接口，但面對大功率電器時就會顯得力不從心，可見這種老派設計的實用性和前瞻性。

從各家新能源車企對這一元素的不同反應和對其進化之後的結果上看，如果要滿足便利性需求，點煙器接口大概率還是會被保留。當然，如果未來這一接口的輸出功率能夠做得更高，安全性能夠普遍應用智能管控，相信對用戶來說實用性還會進一步提升。

結語

總體來看，點煙器接口目前存在的實用性意義還是比較大的，特別是在場景化出行盛行的當下，這個接口的作用更是顯現出了極為不錯的潛力。

只不過，凡事都是有利有弊，點煙器接口用好了是便利，用不好就是「炸彈」。你們覺得，這個接口是否有存在的必要呢？

【本文獲「科技狐」授權轉載，微信公眾號：kejihutv】