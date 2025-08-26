鴻蒙智行電動新車亮相　智界S7/R7、問界M8純電上市　價格有驚喜

華為鴻蒙智行今天下午的發佈會，亮點實在太多了。



簡單總結起來有三：

其一，發佈、官宣了多款新車，包括智界新S7、智界R7、問界M8純電版、問界新M5Ultra新色、享界S9T、尚界H5、問界M7，等等；且已發佈的前三款價格都比預售價要便宜2萬左右，超過市場預期；

其二，旗下首款價格下放到20萬以內的新車官宣，車圈又卷出新高度；

其三，這是個人關注到的，餘總在開發佈會的時候，給網友急得直喊，「會不會開發佈會啊……我來都能掰扯半小時」。

整場發佈會給網友的感受就是，重點多，但講得不夠好，你們看過這次發佈會的可以評論區細聊。

分開來看：

1. 智界S7

最終公佈價格：

智界S7 Max，22.98萬元（人民幣，下同）

智界S7 Max+，24.98萬元

智界S7 Ultra，28.98萬元



此前這車預售價25.8萬元起，相當於正式價格降了2.8萬。

倆數字放一塊，感覺沒差多少，但於鴻蒙智行來說，此前預售和發佈價的差額普遍在1萬左右，所以也算破天荒了。

+ 2

繼續看車，新款智界S7換裝智界系列全新菱形LOGO，外觀設計與現款車型基本一致；

這車定位中大型純電轎車，長寬高4971/1963/1474mm，軸距2950mm，風阻係數僅0.203；

全系標配華為192線激光雷達、後向高精度固態激光雷達，以及4D毫米波雷達，搭載HUAWEI ADS4輔助駕駛系統。

全系基於800V高壓平台打造，單電機版最大功率215千瓦，0-100km/h加速5.4秒，雙電機版最大功率365千瓦，0-100km/h加速3.3秒；CLTC純電續航里程分別為705km、855km、785km；其他還有鴻蒙座艙也做了升級。

2. 智界R7

最終上市價格：

智界R7 Max：24.98萬元

智界R7 Max+：26.98萬元

智界R7 Ultra：30.98萬元



全新智界R7之前預售價是26.8萬起，上市價降了1.82萬元，綜合性價比更高。

+ 3

這車定位轎跑SUV，整車長度4982mm，艙內有效空間3670mm，軸距2950mm。新款外觀換了新的圖形Logo，去掉了老款大燈下方的橫位裝飾板，換成了更為透亮的裝飾件；還首發極光綠配色，車內引入了全新羅蘭紫內飾，配備16.1英吋3K分辨率中控屏，顯示面積提升12.9%，清晰度提升50%。

新智界R7搭載HUAWEI ADS4，標配36個傳感器，相比上一代新增1個高精度固態激光雷達，新增6個車外麥克風。

全系增程、純電版本同價，智界R7入門Max版純電配備82kWh電池，續航667km；增程版37kWh電池包，純電251km，綜合續航1570km；Max+和Ultra版，純電搭載100kWh電池包，802km純電續航；增程版是53.4kWh電池包，純電續航360km，綜合續航1673km。

3. 問界M8純電版

價格：

Max+長續航版，五座35.98萬元，六座37.98萬元

Max+四驅版，五座37.98萬元，六座39.98萬元

Ultra四驅版，五座42.98萬元，六座44.98萬元



相比之前37.8萬元的預售價，降了1.82萬元。

問界M8純電版這大型SUV，其實含金量在於，把一些問界M9的旗艦配置，下放到了35萬級市場。

尺吋跟增程版車型一致，長寬高5190/1999/1795mm，軸距3105mm；問界M8純電版比增程版增加了電動開合前備箱，轉彎半徑從5.9米縮到了5.75米，純電續航705km。

+ 3

問界M8純電版有專屬夜紫外觀顏色，配21英吋黑輪圈；還新增全新內飾色松露棕；此外，還搭載華為高壓七合一電機，華為巨鯨電池平台，標配寧德時代100kWh電池；首搭華為乾崑ADS 4.0系統，也有192線激光雷達，主動安全、高速智駕、智能泊車等功能都有；其他還有新增spotlight預警，在30-80km時速下，智慧大燈對行人等移動物進行提醒；新增沙塵AEB前預碰撞功能，在90km時速下，可剎停，等等。

需要補充下，這次華為還為老車主準備了驚喜。問界M9全系和M8增程版也有十大升級。包括：新增自適應坡道緩降、新增橫向風穩定控制、防滑控制升級、沙塵環境前向防碰撞升級、暈車舒緩2.0升級、全系升級HUAWEI ADS4、新增Spotlight預警、新增駕駛員失能輔助、新增懸浮窗語音交互遊戲等等。

問界M9全系還額外增加了百萬像素智慧投影大燈燈語功能，而M8增程版則獨享貓頭鷹極致轉向升級。

4. 其他新車預告

這次的發佈會上，還預告了下個月即將發佈的重磅新車。

其中，尚界H5，算是重頭戲。這是鴻蒙智行的第五「界」，公開預售價16.98萬元起，是目前鴻蒙智行裏價格最低的SUV。

公開的訊息，尚界H5將重新定義B級SUV新標準，搭載HUAWEI XMOTION數字底盤引擎，還有千里續航、超低能耗；配備大空間；還上市即搭載HUAWEI ADS4、192線激光雷達、鴻蒙座艙，擁有超高強度車身設計以及旗艦級主動安全實力。

還有一款是享界S9T，定位鴻蒙智行首款旅行車。

公開的消息，這車將在下個月16日先發佈，首發仙蹤綠與流光銀車色，搭載全新星雲尾燈；新車配備30個儲物空間，標配副駕零重力座椅與12.3英吋副駕屏，搭載全新智慧電動門。

享界S9T將全系標配36個高精度傳感器，首批搭載HUAWEI ADS4，以及全新華為途靈平台，提供純電與增程雙動力版本可選。

此外，發佈會最後還預告了新問界 M7，將和尚界 H5 在下個月23號正式發佈，大家可以期待一下。

新問界M7（鴻蒙智行官方）

最後就是今天上了一款問界新M5 Ultra年度新配色：躍影紅，長這樣：

問界新M5 Ultra年度新配色：躍影紅（鴻蒙智行官方）

這是個人覺得鴻蒙智行裏面相對更年輕化的車型了，看你們喜歡哪款吧。總的來說，今天發佈會看完會發現，鴻蒙智行的車是越來越有性價比了。

尤其是這次尚界H5把價格定位到15-20萬級的市場，也意味着鴻蒙智行覆蓋面越來越廣了，接下來車圈還會越來越卷。

現在就是很關注尚界H5的正式發佈，如果正式價格也能再便宜2萬左右，應該不愁賣，非要說的話，個人更期待設計師能再上上壓力，家族式設計看多了人有點麻，要是能更年輕化些設計，應該銷量更好。

