Samsung三星Galaxy Z Flip7上手試｜革新全面屏 時尚與實用並重

Samsung三星Galaxy Z Flip7上手試｜Samsung早前全球矚目下隆重舉行年度Unpack發布會，正式揭曉備受期待的全新一代摺疊智能手機——Samsung Galaxy Z Fold7及Galaxy Z Flip7。接下來為大家試玩小摺屏手機Z Flip7！



與Z Fold7並駕齊驅的，是同樣令人眼前一亮的Galaxy Z Flip7。這款以時尚與個性化著稱的摺疊手機，在設計上再次突破傳統，其最大的亮點在於外屏的顯著增大。Z Flip7的外屏尺寸達到了4.1英寸，幾乎覆蓋了整個機面，不僅帶來了更震撼的視覺效果，更極大地提升了外屏的實用性。無需展開手機，即可透過這塊更大的外屏進行更多的操作，如查看通知、控制音樂播放、快速回覆訊息等，真正實現了「一目了然，即時互動」，美觀與便捷兼得。

整個機面都是屏幕，看起來更開揚。（葉志明 攝）

Z Flip7的外觀色彩亦是其吸引年輕用戶的關鍵。它提供了星耀藍、曜石黑、珊瑚紅等多種經典配色，更有官網限定的「薄荷綠」配色，滿足不同用戶的個性化需求。其輕巧便攜的特性得以保留，重量僅188g，摺疊厚度為13.7mm，可輕鬆放入任何口袋或小包，成為時尚穿搭的點睛之筆。

與Z Fold7同樣有4色選擇，其中薄荷綠更是網上限定。（葉志明 攝）

打開後與一般直板手機同樣（葉志明 攝）

Samsung三星Galaxy Z Flip7上手試（葉志明 攝）

在顯示方面，Z Flip7的內外屏幕均表現卓越。內屏尺寸為6.9寸Dynamic AMOLED 2X，支持超高刷新率，無論是瀏覽網頁、觀看影片還是玩遊戲，都能提供流暢順滑的視覺體驗。內外屏均支持2,600尼特的峰值亮度，配合Vision Booster技術，即使在戶外陽光下，屏幕內容依然清晰可見。而全新的外屏New Bar設計，讓用戶無需打開手機，即可查閱實時應用活動，如導航中的預計抵達時間、正在播放的歌曲等，極大提升了使用便捷性。

可以設定更多不同資訊於機面屏幕（葉志明 攝）

在結構強度方面，屏幕外部採用了Corning Gorilla Glass Victus 2玻璃，提供強大的抗刮擦保護。全新的Armor FlexHinge鉸鏈進一步強化了設備的耐用性，配合側邊的Armor鋁合金框架，為手機提供了全方位的防護。

機身與上代同樣輕巧

性能方面，Z Flip7搭載了為Galaxy系列專門定制的3納米處理器，提供了強大的運算和處理能力，確保了系統運行的流暢性和高效性。值得一提的是，Samsung Dex功能首次登陸Galaxy Z Flip7，為用戶帶來了桌面級的多任務處理體驗，進一步拓展了手機的使用場景。電池容量提升至4300毫安時，成為Galaxy Z Flip系列中容量最大的電池，單次充電可支持長達31小時的影片播放時間，滿足了長時間使用的需求。