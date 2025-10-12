摺疊屏手機續航差？大電池＋黑科技加持　這些輕薄旗艦機電量超強

儘管摺疊屏手機已步入成熟階段，用戶卻依然存在 「脆弱」、「性能弱」、「續航差」 的刻板印象。尤其在行業將 「輕薄化」 明確為核心發展方向後，這種擔憂更添了幾分依據。但實際上，不論是耐用性還行實用性，摺疊屏手機都比你想象的更可靠，尤其是在續航的體驗上。



舉個例子，OPPO今年的摺疊旗艦OPPO Find N5，在摺疊狀態下最薄僅8.93mm，展開後更是薄至4.21mm，卻同時搭載了5600mAh大容量冰川電池，還支持80W有線超級閃充與50W無線閃充，在輕薄與續航之間找到了平衡。

摺疊屏手機已步入成熟階段，行業將 「輕薄化」 明確為核心發展方向。（中關村在線提供）

要知道，無線充電功能對機身厚度的影響尤為明顯，因為無線充電線圈需置於背板與電池之間，其厚度直接關係到整機的輕薄度，因此不少輕薄機型會直接捨棄無線充電。而OPPO Find N5不僅保留了這一功能，還將無線充電線圈做到了0.18mm，既不影響機身輕薄，又能實現高效無線補能，足見其在硬件設計上的追求。

OPPO Find N5超薄機身（中關村在線提供）

為驗證其實際續航能力，我們參照日常使用摺疊屏的習慣，內外屏交替進行抖音、B站、淘寶、遊戲、拍照等測試項目。

中關村在線的5小時續航模型：30分鐘《狂野飆車》、90分鐘愛奇藝720P電影播放、60分鐘抖音短視頻、30分鐘淘寶訊息流瀏覽、30分鐘今日頭條訊息流瀏覽、15分鐘拍照+15分鐘錄像（1080P，30幀）以及30分鐘QQ音樂播放



測試開始前，將手機充至100%電量，屏幕亮度50%，連接Wi-Fi，其他設置保持默認。

測試結果如下：

五小時重度續航測試後，OPPO Find N5仍剩餘69%電量，表現優秀。（中關村在線提供）

測試結果顯示，經過五小時重度使用後，OPPO Find N5剩餘電量達69%，這一成績在摺疊屏手機中表現突出，甚至可與部分以續航見長的直板旗艦媲美。要知道，摺疊屏擁有兩塊屏幕，尤其是展開後的大內屏，理論上功耗更高，但OPPO Find N5能有如此表現，一方面得益於5600mAh大容量電池（採用新一代硅碳負極技術，能量密度提升，同時緩解了傳統電池負極膨脹、易衰減的問題），另一方面也離不開ColorOS 15系統的深度優化，讓電量使用更高效。

充電速度方面，80W有線超級閃充的表現同樣亮眼，測試顯示，從1%充至61%僅需30分鐘，能快速補足電量，滿足用戶碎片化充電需求。

OPPO 80W閃充30分鐘可充至61%，充電速度遠超普通快充。（中關村在線提供）

除了 OPPO Find N5，vivo X Fold5在續航能力上也有不錯的體驗。它配備了等效6000mAh藍海電池，同時支持 80W有線快充、40W無線快充以及反向充電功能，多樣化的充電方式能適配不同的使用場景。在5小時重度續航測試模型中，剩餘65%的電量，媲美直板機。

除了 OPPO Find N5，vivo X Fold5的續航表現也十分優秀。（中關村在線提供）

榮耀Magic V5 在續航表現上同樣可圈可點，它在保持機身輕薄的同時，將電池容量提升至行業前列，其中 1TB 版本搭載了 6100mAh 的青海湖刀片電池，採用 25% 高硅負極技術，能量密度達到 901Wh/L，為續航能力奠定了堅實基礎。

在續航優化方面，榮耀Magic V5 配備了 AI 都江堰電源管理系統，同時搭載 SoC 能效管理晶片與電池能效增強晶片 E2，通過 AI 算法與硬件晶片的協同作用，實現了對電池容量的高效利用，讓電量消耗更為合理。在實際測試中，參考 ZOL 5 小時重度續航測試模型，榮耀Magic V5 最終剩餘電量達 70%，展現出不錯的持續使用能力。

不難看出，如今的摺疊屏手機在續航領域已經擺脱了 「差強人意」 的標籤，通過大電池、高效充電技術以及系統層面的優化，讓用戶在享受摺疊形態帶來的便利時，無需過度擔心電量問題，這也讓摺疊屏作為日常主力機的實用性得到了進一步提升。

