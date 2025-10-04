智能手錶是「美麗小廢物」？很多人只用到20%功能　原因在這裏

自從2014年小米發佈了初代小米手環、2015年華為和蘋果先後發佈了自家的初代智能手錶，這個戴在手腕的智能穿戴設備，已經成為數碼產品裏的熱門品類，也是手機發佈會上不可缺少的一類產品。



當然，很多人不知道的是，也是在2015年，智能穿戴巨頭小天才發佈了首款手錶Y01。在跟身邊智能手錶或手環用戶聊過之後，果子發現他們日常使用的功能都是用來查看時間、運動卡路里，再深入一些的，會查看睡眠時長。

智能手錶有必要買嗎？（科技狐提供；01製圖）

而更高維度的一些數據，比如HRV、ECG、最大攝氧量等等，都被忽略了，一塊智能手錶的作用，很多用戶可能只用到了20%。

智能手錶有必要買？

在小紅書上，「智能手錶有必要買嗎」相關筆記超過807萬條。也許屏幕前此時此刻的你，或者你身邊朋友，在買了智能手錶後，變成吃灰產品，得出一條結論，智能手錶是美麗小廢物。

當我們在聊起智能手錶的時候首先就要明確，你真的能習慣使用智能手錶嗎？

智能手錶與傳統手錶最大的體驗區別就是它需要充電，這也是智能手錶最大痛點，尤其是如果你計劃入手Apple Watch，恰好還有堅持每天運動的習慣，那麼你就必須養成並堅持另一項習慣，每天給手錶充電。

下面這張圖是市面上幾款熱門智能手錶的常規或典型續航時長。

這裏每家測試標準不同，比如蘋果的測試標準，在18小時內的使用頻率更高，小米的「藍牙典型續航」已經關閉了多項檢測功能。

實際體驗中，蘋果的s系列續航在關閉全天候顯示的情況下，能夠超過36個小時，36個小時就很玄妙了，充一次電一天用不完，兩天呢，續航又不夠用。

屏幕前的你如果有一個戴着Apple Watch的男朋友就嫁了吧，因為他每晚都會回家。

智能手錶適合你嗎？

另外不知道大家注意到沒，不同品牌的智能手錶續航有比較大的差別，而且分界線明顯，這幾款續航5天以內，而剩下的則是接近10天或10天以上，華為兩款就很明顯，Watch 5續航是4.5天，GT5是9天。

這裏涉及到一個不同的產品概念，全智能手錶與半智能手錶或也可以稱為輕智能手錶，前者運行完整的系統，支持第三方應用安裝，能獨立處理傳感器採集的數據，像是華為的Watch 5，甚至還有還NPU單元。半智能手錶更依賴手機，許多採集的數據要藉助手機來處理，但續航可以做到更長。

蘋果Apple Watch、華為的watch 5、OPPO watch X2都是全智能手錶，常規續航時間都在四天以內，除非你開啟了省電模式。而半智能手錶，續航時長可以達到10天，接近小米手環或者像佳明fenix 7這樣的運動手錶。

所以，如果想要體驗完整的智能手錶功能，需要確定自己能否接受三四天一充，甚至一天一充。如果不能接受，那麼最好考慮半智能手錶或者是手環類續航更長的產品，而且價格整體還更低。當然了，其實一天一充也不難，只需要洗澡時把手錶換下來充電，睡覺前戴上就行，這也需要適應。

那麼第二個問題來了，如果要購買智能手錶，你是否能接受睡覺時戴在手上的異物感。

我在同事和朋友間做過調查，有很大比例的人在晚上睡覺時不戴，理由就是不舒服，我有一位朋友，他對這種感受的形容很準確，就是習慣了裸睡，突然被迫穿着衣服睡覺。

當然了，並不是說購買了智能手錶就非得戴着睡覺，只是不佩戴智能手錶，有很多功能是無法享受到的。比如早上鬧鐘的振動提醒，睡眠質量檢測，以及越來越多智能手錶支持的睡眠呼吸暫停檢測，這是對智能手錶功能的閹割，就好像你拿了vivo X200 Ultra，卻從來不用長焦，用着智能家居設備，卻沒有給它們聯網。

如果想要睡眠監測，需要降低這種不適感，那麼體積更小的手環是一個好選擇。

到這裏，我們已經兩次提到了手環類產品，事實上，如果對設備要求不高，手環確實是一個更好的選擇，續航更長，更有性價比，戴在手上，存在感，或者說異物感也要更低。

要是前面兩個缺點對你來說都不是缺點，那麼你可以考慮購買一塊智能手錶了。接下來，作為一個智能手錶忠實擁躉，365天手錶不離身的我，想要說說它有哪些好用的功能。

智能手錶有哪些好用的功能

首先毫無疑問是運動記錄，它對我最明顯的影響就是我利用手錶記錄運動的數據，結合跳繩，啞鈴等，成功減肥，告別了肥胖引起的脂肪肝和睡眠呼吸暫停綜合徵，也就是一個晚上會被憋醒好幾次那種。

這也導致現在的我已經養成一個習慣，就是運動必須要佩戴手錶，沒有被手錶記錄的運動，都是無效的運動，包括去一趟衛生間。

合上圓環從某種程度上像個緊箍咒，促使用戶去完成它，維持較高的運動頻率，再通過手錶用數據量化心肺能力的提升，這是一個非常好的正反饋機制。

以蘋果的Apple Watch為例，可以查看的數據有最大攝氧量，它表示單位時間內身體能利用的氧氣最大量，比如靜息心率，指人在完全放鬆，非活動狀態下的心跳頻率。

前者體現的是心肺最大能力，越高越好，後者是心肺的基礎狀態效率，數值越低越好。

雖然說手錶測出來的數據沒有醫用設備準確，但相對的提升，其實是可以輔助我們查看運動帶來的成效。

屏幕前可能會有人說，這不是被手錶綁架了嗎？要這麼說，也確實沒毛病，但我覺得更準確的形容是，它是一個督促用戶運動的工具，就像鬧鐘督促我們起牀，甚至還要在十分鐘內設三四個鬧鐘，打卡時間督促你準點到公司，它對我們的作用是正面積極的。

基於心跳頻率，可以引申出更多的身體數據，比如越來越多手錶支持的HRV和ECG。

HRV又叫心率變異性，它衡量的是連續心跳時R波間隔的變化程度，反映的是心臟對任何事物刺激的反應能力，健康的狀況下，心臟應該在該快的時候快，該慢的時候慢。

研究顯示，HRV與五個因素有關：生理和病理因素、神經心理因素、生活方式因素、環境因素以及像是性別、年齡和遺傳這些無法改變的因素，而影響HRV最主要的病因有心血管疾病和抑鬱症。

另一個 ECG 就是大家熟悉的心電圖，比如OPPO的Watch X2和華為的Watch 4 Pro都獲得了藥品監督管理局的二類醫療器械註冊證。

手錶的心電圖測試採用的是單導聯原理，也就是需要我們另一支手按住手錶特定的位置，構成迴路，這是基礎的心電圖測試方式。

醫院的心電圖診斷，在四肢和胸部有 10 個電極，可以測定 12 組導聯電位的變化，精度更高，還可以發現心肌梗死和心臟病等隱患。

所以手錶的 ECG 只能做初步篩查，能發現房顫和心率不齊等問題，不能做臨牀的診斷依據。

而且Apple Watch測定ECG經常會顯示「記錄結果不佳」，想要提升成功率，放在腳上測量是一個非常好用的辦法。

說實話，我當初購買智能手錶的原因是因為常熬夜，害怕自己猝死，直到寫這篇稿子才發現，智能手錶其實挽救不了熬夜的後果。

說到睡眠，屏幕前不少人都會關注智能手錶或手環的睡眠監測，不管是蘋果還是華為小米，都把每個晚上的睡眠分成了深度睡眠、核心睡眠、快速眼動睡眠以及清醒四個階段。

其中深度睡眠被認為與身體恢復能力、免疫力有關，快速眼動睡眠與學習和創造能力、情緒調節能力有關，這兩個階段也被認為是判斷睡眠質量的關鍵。

由此，在小米手機上，可以看到對睡眠質量評分的系統，而iPhone只提供最基礎的睡眠數據，更多分析要藉助第三方App才能查看，需要花錢內購，這還是需要iPhone用戶適應。

雖然說智能手錶檢測睡眠的準確度有一定爭議，油管和國內博主都有測試。

除了睡眠監測，我願意帶着它睡覺的另一個原因是早上的鬧鐘提醒，這避免了死亡鬧鐘吵不醒我的尷尬，也是因為手錶，我的手機日常可以設置為靜音模式，而不用擔心錯過電話和微信消息。

智能手錶和手環的消息通知就像手機的電話功能，在各種眼花繚亂的功能前，已經逐漸被用戶忽視了。

前面我們說的，都是智能手錶自帶或者是第三方App的功能，那麼有沒有什麼是用戶自己琢磨出來的功能呢？我在網上看到了一個有意思的功能，用Apple Watch的吃藥提醒來提醒自己喝水，你可以設置成每小時喝一次水，並標記自己是否喝水，以此監督完成每天喝水目標。

因為時間和篇幅關係，還有更多的功能沒有介紹到，比如Apple Watch上的經期跟蹤，還有檢測步伐是否均勻的步伐對稱性等等，大家可以自己去探索研究，發揮出設備的最大功能。

總結

智能手錶和手環的發展，與健康概念密不可分，也有人批評說這是在販賣健康焦慮，畢竟佩戴或不佩戴，它就在那裏，而佩戴後數據記錄增加了我們的焦慮，這是一個消費主義陷阱，用健康理念的外套創造偽需求。

以上觀點其實也沒有錯，無論智能手錶測量數據有多精確，健康功能有多全面，在用戶下單的那一刻，都不會改變它的身體健康狀態，不會因為購買了一雙碳板跑鞋，就成為出色的跑者。

決定身體健康狀態的是我們的身體力行的行動，可以堅持跑步、游泳、跳繩，提升自己的最大攝氧量，通過改變作息，提升睡眠時長。

智能手錶它只是一個優秀的隨身監測工具，它能在我生病感受到不舒服前檢測到我心率過高，通過檢測每天運動消耗的熱量，明確當天有沒有熱量缺口。智能手錶和手環所謂的健康功能，其實就是讓我們更了解我們自己身體，僅此而已，不要期待它能做的更多。

最後，希望這篇文章對大家選購以及使用智能手錶或手環有更多的幫助，你也可以把它分享給你身邊正在糾結要不要購買這類產品的朋友。

【本文獲「科技狐」授權轉載，微信公眾號：kejihutv】