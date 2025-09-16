OpenAI推Study Mode：一鍵解題還能拆解邏輯　補習老師要失業了？

OpenAI推出ChatGPT學習模式，主打蘇格拉底式提問與個人化教學，強調引導思考、分段解說，但在自學資源整合上仍不及NotebookLM。



OpenAI近期公佈，其 AI對話系統ChatGPT 正式推出「Study Mode」（學習模式），旨在提供互動式學習體驗，引導用戶循序漸進解決問題，而非直接提供現成答案。此功能現已向ChatGPT Free、Plus、Pro及Team用戶開放使用，並將於未來數週內擴展至 ChatGPT Edu（教育版）用戶群。

AI功能越來越強大，ChatGPT更推出「Study Mode」（學習模式）。（solen-feyissa＠unsplash）

OpenAI特別強調，Study Mode 採用結構化呈現方式，將回應內容劃分為邏輯清晰的段落，並明確標示主題間的連結關係，從而促進系統化且具啟發性的學習歷程。

學習體驗升級！主打「蘇格拉底式提問」與客製化課程

Study Mode採用蘇格拉底式提問法、策略性提示及反思引導機制，協助用戶深入剖析問題核心。系統能依據用戶的歷史互動數據，動態調整內容難度與範疇，並提供定期評估，有效衡量學習進展。

據OpenAI的說明， 此功能的核心理念在於培養學生的獨立思考能力，減少對AI解答的過度依賴，從而強化自主學習能力。 值得注意的是，目前用戶可自行決定是否啟用Study Mode，OpenAI尚未開發管理者或家長端的強制啟用選項。

總結來說，本次釋出的ChatGPT的學習模式（study mode）具備以下幾項核心功能：

•互動式引導：透過蘇格拉底式提問、提示與自我反思，幫助用戶主動思考，而非直接給出答案

•分段解說：將資訊組織成易於理解的段落，強調主題間的關聯，並適度提供背景，減少學習負擔

•個人化支援：根據用戶的提問、技能水準與過往對話記憶，調整教學內容，提供適合的學習體驗

•知識檢核：設計小測驗與開放式問題，並給予個人化回饋，協助追蹤學習進度與知識應用能力

•彈性切換：用戶可在對話中隨時開啟或關閉學習模式，靈活調整學習目標與方式



專業團隊參與研發！未來將增強個人化與視覺化元素

據OpenAI表示，學習模式的開發過程匯集了教育工作者、研究人員及教學領域專家的專業意見，並透過可調式系統指令，能依據用戶反饋進行即時優化。未來發展規劃包括引入更優化的視覺化表現、跨對話學習目標設定功能，以及更精準的個人化學習路徑。

值得注意的是，同一天Google亦宣布為其AI產品線推出教育輔助功能，包括Search的AI Mode畫布功能，以及NotebookLM的影片簡報生成工具 ，顯示AI教育科技領域的市場競爭正日趨白熱化。

家教要失業了？「學習模式」怎麼用？

目前，只要打開ChatGPT的網頁或是App，並點擊「選擇工具」並選擇「學習與研究」，並透過提示告知ChatGPT想要學習的項目或內容、或是上傳檔案，就可以開始使用該功能。以下將以114學年度的高中會考考題來測試學習模式的各項功能。

測試一：數學

首先，以「多選題」第15題為例，要求ChatGPT「解答」，題目如下：

台灣入學考試的考古題（ 大考中心）

ChatGPT提供的解題步驟如下：

ChatGPT提供的解題思路

而若跟ChatGPT說 「我的數學很差，請教我怎麼算」 ，ChatGPT仍不會一次將答案計算出來，而是首先生成解題的思考路徑，並更仔細的拆解成四步驟，包括「理解問題和情境」、「確定每種情況的機率」、「計算每種情況的機率」，以及「計算期望值」。

而若到此處還是不知道怎麼計算，也可以跟ChatGPT說 「請直接幫我示範計算過程」 ，AI就會直接一個一個步驟算出來答案。

測試二：英文

除了數學以外，ChatGPT也可以針對語言學科提出建議。

英語作文考題（大考中心）

例如，以以上英文考題來看，若問 「請根據英文作文考題，告訴我要怎麼寫比較可以拿高分？」 AI則會生成寫作建議，例如「儘量使用一些複合句來展現你的語言能力，這有助於提高分數」，同時，也可以請AI針對題目歸納重要的英文關鍵字。

測試三：提供PDF檔，請AI生成教學內容

目前，學習模式預設提供3種生成格式：「幫我完成作業」、「為我解釋主題」和「創作模擬測驗」。前兩項測試展示了AI能為自學者拆解特定問題的推導能力。 而現在則要測試，AI能否針對「特定內容」生成測驗等教學內容？

值得注意的是，在學習模式下， ChatGPT無法直接讀取YouTube影片內容，因此利用Youtube影片自學的構想，目前無法在ChatGPT上實現。 因此，本次測試以網路上的免費英文讀本《The STEM Advantage》為範例，其由 Ben Archer 所著，為科學、技術、工程和數學（STEM）領域的研究生提供了一本全面的指導手冊，幫助他們從學術學習過渡到專業工作，並提供有關實習與職業發展的實用策略。

在提供ChatGPT PDF檔案後，詢問「想要了解這本書的主題」，ChatGPT就生成五大重點，包括「AI 工具的整合方法」、「AI 使用中的智慧」、「AI 在職場的應用趨勢」等，並針對這些內容進行解釋。

但必須說的是，即使不在「學習模式」上傳檔案，ChatGPT絕對也可以針對內容生成摘要，因此在「為我解釋主題」的情境下，特別啟動「學習模式」的意義不大。

而若要求ChatGPT「創作模擬測驗」，就會根據讀本內容生成「選擇題」、「是非題」、「問答題」等等題型，使用者可以自由選擇題目跟AI進行測驗。

結論：數理強者！但好用程度慘輸NoteBookLM

說到底，如果是要評價AI在自學領域的實用程度，除了是否真能幫助使用者理解解題邏輯（針對考試），實現從「不懂」到「懂」的學習過程以外，就是能否利用各種網路上的資源，來進行自由的學習了。

ChatGPT的「學習模式」在解題方面表現很好。正如OpenAI所說，這個模式幫助學生了解題目，而不只是給出答案。特別是存在唯一正解的數學科目，ChatGPT會一步步講解解題思路，告訴使用者該用什麼公式。 亦即只要先有基本知識，ChatGPT就能當個不錯的「數學小老師」，但距離取代真人的家教或是老師，仍有一大段距離。

話說回來，若是使用Google旗下的NoteBookLM，不但可以讀取Youtube影片（在影片有提供CC字幕的前提下），更可以將PDF檔生成為語音摘要、影片摘要、簡介文件、研讀指南、常見問題⋯⋯等等。

NoteBookLM在應用廣度上仍碾壓ChatGPT（ChatGPT截圖）

在這種便利性的碾壓之下，ChatGPT的學習模式，絕對需要比數理解題更強的誘因，來搶攻未來AI教育市場的應用大餅。

【本文獲「數位時代」授權轉載。】