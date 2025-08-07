DJI首款ROMO掃地機器人　掃拖一體智能避障 　10大心動購買理由

大疆（DJI）首款掃地機器人ROMO系列8月6日晚正式登場，售價4699元（人民幣）起。



這款產品究竟實力如何？10個熱門問題或許能幫你判斷是否值得入手。

+ 5

清潔模式上，ROMO支持掃拖一體、單掃、單拖、先掃後拖4種基礎模式，還可通過DJI Home app自定義清掃方案，滿足多樣化需求。

針對清潔後的衛生問題，其配備塵盒烘乾功能，能避免清掃帶液體的髒污後出現發黴情況。

地面清潔有妙招，拖地功能可搭配官方去污、除菌清潔液（僅ROMO P適用），對付油污和寵物區域效果顯著。

在避障方面，它能探測並避讓直徑2毫米以上的電線、15毫米高度以上的障礙物，遇到寵物糞便也會主動避開，不過這需要在物體表面紋理豐富、光照度≥0.1lux 的條件下才行。

交互與續航表現亮眼，支持語音助手喚醒，可通過app設置或長按基站按鍵激活。掃拖一體模式下噪音約56dBA，基站集塵時約65dBA，烘乾時僅40dBA，噪音控制合理。

續航方面，單掃（吸力安靜）模式下滿電可工作3小時，清掃約178平米，剩餘12%電量；清水箱滿水時，掃拖一體模式能清潔約200平米。

此外，ROMO還支持遠程視頻及語音通話，充電半小時可補充18瓦時電量，在掃拖一體模式下能持續工作36分鐘。

綜合來看，若你追求多樣化清潔、智能交互和不錯的續航，ROMO值得考慮。

延伸閲讀：家居清潔要升級 3個重點精準挑選掃地機器人 吸力真的很重要

+ 10

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】