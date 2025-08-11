米家迷你洗衣機1.2kg款　醫護級洗烘一體機　專攻內衣嬰兒衫殺菌

米家全新推出洗衣機迷你洗（洗烘）1.2kg款，部分地區可享20%國補優惠，國補後到手價1599.2元（人民幣，下同）起，原價1999元（此前指導價2199元）。



這款洗衣機主打醫護級內衣健康洗，配備智能投放功能，能精準自動匹配洗滌劑用量，有效減少殘留。

其高溫蒸汽除菌可消滅白色念珠菌、HPV病毒等有害微生物；35度低溫柔烘模式，能悉心呵護真絲等嬌貴面料；95度高溫煮洗則通過物理方式殺菌，溫和無刺激。

此外，它還具備專業祛血漬能力，全方位淨護私密肌膚。

性能方面，洗衣機搭載精華速洗功能，通過預混精華液噴淋技術，實現更潔淨的洗滌效果，同時節省32%洗滌時間、60%用水量和32%耗電量，洗淨比達到了1.55。

夜間使用時，其會自動開啟新風換氣功能，確保隔天取衣時無異味，還能保持衣物溫暖清新。

洗衣機還搭載DD直驅電機，支持小米澎湃智聯、APP遠程操控以及OTA在線升級，為用戶帶來更智能便捷的使用體驗。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】