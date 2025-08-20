iPhone 17e外觀規格曝光！標配動態島+A19芯片　定位為性價比最高

依據博主數碼閒聊站曝光的訊息，有博主繪製了iPhone 17e外觀渲染圖，並彙總了該機的詳細配置。



對比上代16e，iPhone 17e最大變化是屏幕升級為動態島，這意味着從17e開始，蘋果手機徹底拋棄劉海屏形態。

不過iPhone 17e的屏幕尺寸、刷新率均沒有變化，依然是6.1英寸OLED，支援60Hz標準刷新率，數碼閒聊站爆料稱iPhone 17e採用的是16標準版同款屏幕。

除此之外，iPhone 17e處理器升級為A19，內置8GB Ram，並配備1200萬前攝和4800萬後攝，支援3D人臉識別，還支援Apple Intelligence，出廠預裝iOS 26系統。

售價方面，iPhone 17e將繼承iPhone 16e的定價體系，起售價預計維持5099元港幣，成為iPhone 17系列性價比最高的機型。按照慣例，iPhone 17e會在明年上半年登場。

