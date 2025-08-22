漢王手寫電子書M10C實測｜輕便彩色護眼電子書 辦公手寫完美體驗

漢王手寫電子書M10C實測｜雖然平板電腦夠方便，無論上網、睇片、打機都非常實用。但如果喜歡看電子書、或一般文書使用，或許電子書會更實用。一向市場期待一款能夠兼顧深度閱讀、專業辦公及流暢書寫，同時提供色彩顯示與護眼功能的產品。國內專門推出電子書的漢王科技，近來推出了其首款彩色eink設備——漢王M10C。憑藉其全面的功能配置與出色的性價比，為追求高效能與視覺舒適度的用家，提供了一個十分好的選擇。



Kaleido 3彩色墨水屏與自研技術：視覺體驗的革新

漢王M10C亮點在於其10.3吋eInk Kaleido 3彩色墨水屏，它在黑白模式下能達到300 PPI的印刷級清晰度，在彩色模式下亦有150 PPI的細膩表現。無論是閱讀純文字書籍，還是瀏覽帶有圖表的報告、雜誌及漫畫，用戶都能享受到清晰悅目的視覺效果。另外，為了提升閱讀體驗，M10C搭載了三項獨家自研顯示技術。hColor+色彩增豔演算法有效提升了色彩飽和度與對比度，使得畫面觀感更為鮮活濃郁；而hRapid+高幀快刷技術與hRegal+增效消殘影技術的結合，則顯著改善了墨水屏固有的延遲與殘影問題，令頁面翻動和動態瀏覽更加流暢。更重要的是，屏幕通過了德國萊茵類紙認證，證明其在提供豐富色彩的同時，依然護眼，是長時間工作與學習的理想用具。

專業級電磁筆與筆記系統：釋放無盡創作潛能

手寫功能亦是漢王M10C的最實用功能，它配備無需充電的自研B6數字電磁筆，筆身採用航空級鋁合金打造，握持感舒適穩重。其高達8192級的壓感，能夠精準捕捉筆觸的細微變化，無論是快速筆記還是細緻繪畫，都能帶來如在真實紙張上書寫般的絲滑體驗，延遲感微乎其微。筆尾的橡皮擦功能設計，更是還原了傳統書寫的直觀互動。在軟件層面，M10C提供了強大的筆記系統，不僅可以在專用便籤中自由創作，更能使用「全局批注」功能在任何第三方應用程式的頁面上直接書寫標註，或透過「分屏筆記」實現一邊閱讀一邊整理思緒的高效工作流程。

AI賦能與強大文書處理

新機內置了基於漢王自家AI助手，能夠快速完成資料整理、表格生成及文案創作等任務，極大提升了工作效率。針對處理PDF檔案的普遍難題，M10C提供了無限次數的免費OCR重排功能，能將版式固定的PDF轉換為可自由編輯、更換字體的流式文本，閱讀體驗遠勝同儕。此外，其內置的Office套件支持文字處理與簡報製作，讓用戶在旅途中也能隨時應對工作需求。配合八支收音咪強大語音轉寫功能，無論是大型會議還是課堂錄音，都能清晰收音並準確轉寫，甚至支持離線使用及AI生成會議紀要。

總結：高性價比護眼電子書的理想之選

總結而言，漢王M10C並非只是一款彩色電子書，而是透過技術創新與功能整合，回應了現代用家對多場景應用的複雜需求。它將頂級的彩色護眼顯示、專業的手寫體驗與堪比平板電腦的辦公能力共冶一爐，再配以Android 14開放系統（可簡單自行安裝apk）、長效續航電池及纖薄機身等優點，展現出極高的綜合質素與性價比。