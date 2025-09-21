雙層OLED有多強？亮度壽命功耗全升級　蘋果華為搶先用於旗艦手機

2024年，蘋果、華為相繼在iPad Pro、MatePad Pro平板上採用雙層串聯OLED屏幕，隨後榮耀更是率先在Magic6 RSR保時捷設計版上實現手機端的量產落地。一時間，雙層OLED成為旗艦設備的新標籤，大家都知道它的顯示效果比傳統OLED好，但很多消費者並不了解其實際優勢。



據行業消息，蘋果正計劃將雙層OLED引入未來iPhone產品線，預計在2028年前後落地，咱們就來聊聊它是如何樹立顯示新標杆的。

1. 亮度、壽命、功耗全面升級

所謂雙層OLED，其核心在於將兩個RGB發光單元通過電荷生成層垂直堆疊，形成「雙層發光」結構，突破了傳統單層OLED在亮度、壽命和功耗上的物理瓶頸。

其他OLED和LG的Tandem OLED的區別（LG）

與傳統OLED相比，由於電流被分攤到兩層發光層，每層的負載顯著降低，因此可以在不加劇材料老化的情況下實現更高亮度，從而讓HDR視頻、杜比視界等內容的明暗對比更加震撼，也極大提升了戶外強光下的可視性，徹底告別陽光下看不清的困擾。

與此同時，屏幕壽命也得到顯著改善。OLED長期面臨的燒屏問題，本質上是有機材料在高電流下不均勻老化所致，而雙層結構通過分擔電流，使每層發光材料的衰減速率大幅降低。

儘管亮度大幅提升，但由於雙側OLED發光效率更高，在相同亮度下所需的驅動電流更小，整體功耗反而更低。對於輕薄設備而言，更低的功耗意味着更少的發熱和更長的使用時間，用戶體驗得以全面升級。

以榮耀Magic6 RSR 保時捷設計為例，其採用的榮耀疊光綠洲護眼屏由榮耀與京東方合作開發，採用了京東方領先的K2發光材料，可以實現並實現1800nits全局亮度、5000nits峰值亮度、以及1000nits手動最大亮度。

榮耀Magic6保時捷版的屏幕還還支持杜比視界與持超動態臻彩顯示功能，無論是觀看流媒體的杜比視界影片還是使用榮耀Magic6系列機型拍攝的HDR照片，都具有極為震感的視覺體驗。

2. 為什麼雙層OLED沒能普及

雖然雙層OLED有很多優勢，為什麼廠商不用呢？很多行業人士都曝光原因在於高昂的成本。雙層結構需要使用兩倍的有機發光材料，蒸鍍工藝複雜，對位精度要求極高，導致初期良率偏低，製造成本居高不下。有市場分析指出，三星為蘋果供應的雙層OLED面板單價曾高達350美元，是普通OLED的1.5到2倍。因此，目前該技術仍主要集中於高端平板和旗艦手機，尚未大規模下放。

儘管成本仍是門檻，但隨着技術成熟和產能擴張，雙層OLED正加速向更多品類滲透。2025年，聯想YOGA Pro 16 Aura、華為MateBook Fold等筆記本電腦已開始搭載此類屏幕，預示着其應用場景正從移動設備向PC領域延伸。小米、OPPO、vivo等品牌也被曝出正在測試相關方案，有望在下一代旗艦機型中跟進。

可以預見，隨着京東方、LG等廠商持續投入，以及高世代OLED產線的陸續投產，雙層OLED的製造成本將逐步下降，未來兩到三年內有望從中高端市場走向更廣泛的應用，而雙層OLED的普及，或許正預示着一個更亮、更久、更節能的顯示新時代已經到來。

