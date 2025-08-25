2025下半年旗艦大戰！iPhone 17改外觀　OPPO/VIVO/HONOR影像比拼

步入2025年下半年，手機市場再度進入「神仙打架」模式。從蘋果到榮耀、OPPO、vivo，各大品牌的新旗艦陸續曝光，每一款都在晶片性能、影像體驗、系統生態等方面卷出新高度，對於正準備換機的你來說，做個「等等黨」也未嘗不可。



iPhone 17系列

在九月份，iPhone 17系列會和大家見面。據悉，蘋果秋季發佈會有望定檔9月9日，這與蘋果以往在9月舉行秋季發佈會推出新一代iPhone的慣例相符。

從大多爆料來看，今年的iPhone有着很明顯的變化。首先就是產品線將重組，iPhone 17 Air機型將替代之前的「Plus」型號，這台新機可能主打輕薄特性，有望成為蘋果有史以來最薄的iPhone。

而標準版iPhone 17的屏幕尺寸可能會從傳統的6.1英寸擴大到6.27英寸，與當前iPhone 16 Pro屏幕尺寸相同；iPhone 17 Pro和Pro Max的屏幕尺寸預計會維持在6.3英寸和6.9英寸，滿足不同用戶對於屏幕大小的需求。

網上流傳的iPhone 17系列圖片：

+ 3

外觀方面，iPhone 17系列的攝影頭佈局也會有比較明顯的改變，尤其是Pro型號，根據多次曝光的機模顯示，Pro系列的後置攝像頭將由沿用多代的方形模組，改為橢圓形設計，模組橫向覆蓋整個機身上端。

事實上，這種設計在Android陣營已經很常見，但對於蘋果機型來說，可以說是巨大的變化。另外，多次曝光的iPhone 17 Air據悉只有一顆攝像頭，同樣置於一個長條形的水平模組中，而標準版則大概率會沿用此前的設計。這麼一看，這一代的iPhone僅在外觀的ID設計上就會有不少種形式。

性能配置方面，iPhone 17和 iPhone 17 Air預計將搭載全新的A19晶片，而 iPhone 17 Pro及iPhone 17 Pro Max則將配備更高規格的A19 Pro。不過，也有說法稱標準版可能會沿用A18晶片，從而控制成本。記憶體上，iPhone 17 系列也存在明顯差異。標準版可能會維持8GB Ram，而Pro系列則全系升級至12GB Ram，可以為本地化大模型提供硬件基礎。

影像系統的升級也是iPhone 17系列的一大看點。Pro系列可能會首次配備三顆4800萬像素鏡頭，實現廣角、超廣角、長焦全焦段高分辨率覆蓋。長焦端的光學變焦能力據稱將從5倍躍升至8倍，進一步提升長焦鏡頭的影像性能。

總之，今年的iPhone 17系列會有很大的變化，尤其在外觀方面，那套用了好幾年的ID終於要換一換了。無論如何，iPhone 17系列無疑是今年最為值得關注的旗艦機型之一，其正式發佈後是否能夠滿足大家的期待，讓我們拭目以待。

OPPO Find X9系列、vivo X300系列以及榮耀Magic8系列

隨着全新一代旗艦移動平台的更新，不出意外地話，OPPO Find X9系列、vivo X300系列以及榮耀Magic8系列等熱門旗艦機型也會在首批發佈的名單內。

除了晶片方面的常規升級外，三者最大的看點還是影像，這也是國產旗艦們的主要發力點。據悉，Find X9 Pro的潛望鏡頭升級到2億像素，而Find X9 Ultra更是擁有兩顆2億像素主攝與潛望長焦，搭配5000萬像素的超廣角與輔助潛望鏡頭，組成哈蘇四攝方案，覆蓋多種拍攝場景，讓攝影愛好者能盡情創作。

而vivo X300系列方面，標準版定製一塊6.3英寸1.5K直屏，後置5000萬像素IMX882潛望長焦，支持3倍光學變焦，支持3D超聲波指紋、無線充電、滿級防水等等旗艦配置。Pro消息不多，但「超大底主攝+超高像素潛望長焦」的配置應該不會缺席。榮耀方面，據悉Magic8 Pro有望搭載一英寸大底主攝，並配備HP9潛望式長焦鏡頭，支持2億像素超高解析力，主攝長焦均有明顯的提升。

總體來看，2025年下半年新機的競爭已經不再是單純的參數升級，而是圍繞「體驗差異化」的全面比拼。影像依然是高端旗艦的兵家必爭之地，無論是2億像素、超大底，還是哈蘇調色、全焦段覆蓋，拍得更遠、拍得更清晰，已經成為基礎操作，而廠商真正想要打造的，是一種「拿起即拍、拍完即好」的創作體驗——這也是未來手機影像演進的關鍵方向。

最後

從配置到體驗，從快充到影像，2025 年下半年的旗艦新機不僅「捲」得徹底，也「捲」得各有章法。與其說是一次參數大戰，不如說是一次用戶體驗的精進比拼。那麼在即將到來的換機潮中，你又準備好pick誰了呢？

+ 15

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】