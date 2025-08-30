SEGA創造球會2025封測試玩｜經典育成足球王者回歸雙模式玩法革新

SEGA創造球會2025封測試玩｜在眾多足球遊戲迷的翹首期盼下，SEGA旗下的經典IP《創造球會》系列終於以全新姿態回歸，名為《SEGA創造球會 2025》的最新手機遊戲。作為承載著無數玩家青春回憶的育成足球遊戲，今次的新作橫跨iOS、Android及PC Steam平台。早前在近期的封閉測試中，我們得以率先窺探這款新作的真面目。新作不僅成功傳承了系列的核心精髓，更在遊戲模式與系統設計上進行了頗具巧思的革新。



創造球會模式可讓玩家成為球會監督

與球員交涉時，要花不少唇舌才可成功。

畫面與系統的傳承與革新

進入《SEGA創造球會 2025》的世界，首先映入眼簾的是其顯著進步的畫面表現。相較於系列過往的作品，本作的球員模組、球場細節及比賽動畫都更為精緻流暢。儘管為了兼顧手機平台的性能而有所取捨，但整體視覺體驗已達到了相當高的水準。更值得資深玩家稱道的是，遊戲回歸了完整比賽的觀看模式，讓玩家能夠細緻地觀察戰術執行與球員跑位，而不僅僅是過往的精華片段重播。這種設計無疑大大增強了作為一名足球經理的臨場感與戰術沉浸感。

比賽中可以隨時換人轉陣

在系統方面，遊戲的優化同樣令人滿意。即使用數年前的機能較弱的手機運行，遊戲依然能保持流暢穩定，這顯示性能調校上下了不少功夫。而且遊戲中更能看到同為SEGA旗下的《Football Manager》系列的影子，使得《創造球會》得以汲取更專業、更深入的足球管理模擬數據與邏輯，讓遊戲的真實感更上一層樓。玩家在遊戲中扮演的，不僅僅是球隊的教練，更是運籌帷幄的球會主席，從球員士氣、傷病管理到合約談判，每個環節都考驗著玩家的管理智慧。

球員間的連攜度非常重要，愈熟悉的隊友更可以打出更亮麗的配合。

雙模式設計分隔課金與純粹樂趣

本作最為核心的革新，在於其巧妙的「雙模式」玩法設計，分別是「創造球會模式」與「夢幻球隊模式」。這種結構成功地將傳統的單機育成足球體驗與現今流行的線上競技、卡牌收集元素進行了有效的分離，滿足了不同類型玩家的需求。

選擇一位助理為玩家提出不同的指示

「創造球會模式」是系列粉絲最為熟悉的經典玩法。玩家將從零開始，建立並經營一家屬於自己的足球會。在這個模式中，玩家可以專注於最純粹的育成足球樂趣：發掘新人、制定訓練計劃、建設球會設施、升級主場球場以增加收入，並帶領球隊在聯賽中一步步攀升。值得一提的是，遊戲中驚喜地加入了香港聯賽的元素，雖然部分隊伍為虛構，但能讓香港玩家擁有一份獨特的親切感，實現本土的足球夢。在這個模式下，即使是無課金玩家，也能透過遊戲內的談判系統，努力簽下心儀的真實球員，享受經營與養成的醍醐味。

而「夢幻球隊模式」則是為喜愛PVP對戰和挑戰極限的玩家而設。玩家可以將在「創造球會模式」中精心培養的精英球員登錄至此，組建一支星光熠熠的夢幻隊伍，參與線上「世界聯賽」，與全球各地的玩家一較高下。這個模式更貼近當代手機遊戲的設計，包含了排名、挑戰與豐富的獎勵機制，同時也是遊戲課金系統主要發揮作用的地方。這種設計的高明之處在於，它將講求公平競爭與長期養成的單機樂趣，和需要投入資源以追求即時戰力提升的線上競技分開，讓玩家可以自由選擇，互不干擾。

在訓練時可以設定不同的特別練習課

球員培養與球隊管理

「育成」始終是《創造球會》系列的靈魂所在，《SEGA創造球會 2025》對此進行了深化與改良。遊戲的核心育成循環圍繞著球員卡牌的獲取與培養。玩家可以透過扭蛋獲得擁有不同潛力的「SP球員」以及能大幅提升球員能力的「訓練卡」。

可以課金抽出不同球星

與傳統卡牌遊戲不同的是，抽到的強力球員並不能立即成為即戰力。玩家必須在「創造球會模式」的「育成模式」中，將這些球員融入自己的隊伍，透過一個完整的賽季進行訓練和比賽，才能將其潛力轉化為實際的數值成長。賽季結束後，玩家可以將培養完成的球員進行「登錄」，使其能力得以保存，繼而投入到「夢幻球隊模式」的戰場上。這個過程不僅充滿策略性，也極大地增加了遊戲的黏著度。玩家需要考慮球員的士氣如何影響訓練效果，利用「特別訓練」針對性地強化特定能力，還要面對球員老化、退役等現實問題，整個育成過程充滿了挑戰與成就感。

這次封閉測試展現了極高的完成度和深厚的遊戲潛力，它不僅是一款情懷滿滿的續作，更是適應了時代潮流的現代育成足球遊戲。其創新的雙模式玩法，服務了追求純粹經營樂趣的老玩家，也為喜愛競技和收集的新玩家提供了廣闊的舞台。這款王者歸來的《創造球會》新作，絕對值得期待其正式上市之日的來臨。