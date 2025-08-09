蘋果、Dyson造車慘敗　比亞迪卻能登頂全球　關鍵原因在這裏

當小米SU7的交付量突破10萬輛時，蘋果泰坦計劃（Project Titan）的服務器正在被格式化——這場耗時十年、燒掉數百億美金的跨界造車項目，最終只留下一堆無法落地的自動駕駛代碼。同樣的劇情也發生在戴森（Dyson）身上，5億英鎊砸進去，最後只能把35輛原型車拉到拍賣場清倉。



這事兒說出來你可能不信：在消費電子領域呼風喚雨的巨頭，到了新能源造車圈居然連中國新勢力的尾燈都追不上。到底是哪裏出了問題？

蘋果汽車概念圖（中關村在線提供）

戰略跑偏：巨頭們總想搞個大新聞

蘋果的造車夢從一開始就透着股「不接地氣」 的勁兒。2016年流出的原型車圖紙裏，連方向盤都給取消了，庫克（Tim Cook）想直接跳過L2、L3，一步到位搞L5級全自動駕駛。結果呢？十年間技術路線改了12次，從「完全自動駕駛」 一路縮水到「增強版輔助駕駛」，活生生把一手好牌打爛。

反觀中國玩家，比亞迪2008年就搞出了F3DM插混車，王傳福當時就說「混動是過渡，純電是終極」。這種步步為營的打法，讓比亞迪在2023年以186萬輛純電銷量登頂全球時，還攥着40%的插混市場份額。理想更直接，李想在內部群裏放話：「先讓奶爸們願意掏錢，再談改變世界。」

戴森的翻車更離譜。詹姆士•戴森（詹姆斯，James Dyson）非要死磕「全自研」，連空調壓縮機都要自己造。首款SUV的固態電池吹得神乎其神，說能跑900公里，結果量產成本高達1500美元/千瓦時，是寧德時代磷酸鐵鋰電池的3倍。這種技術潔癖，最後只能讓5億英鎊打水漂。

戴森汽車（dyson.hk）

技術迷信：參數黨在汽車圈玩不轉

蘋果的工程師大概是把造iPhone的毛病帶到了汽車圈。他們要求汽車衝壓件的縫隙公差不能超過0.1毫米，這可把代工廠麥格納坑慘了—— 汽車行業 0.5毫米的標準早就夠用，蘋果這要求直接讓生產線良率從95%暴跌到60%。

中國車企就懂變通多了。蔚來2019年資金鍊吃緊時，果斷把換電機器人的部分技術外包，集中火力保住電池標準；小鵬G9的800V高壓平台吹得震天響，其實碳化硅模塊是從斯達半導拿的貨。這種「核心技術攥手裏，非關鍵環節能外包就外包」的套路，才是汽車圈的生存之道。

小米 SU7 （小米）

戴森的電機確實牛，20萬轉/分鐘的轉速甩同行一條街。但在紐伯格林測試時，這玩意兒連續三次因為過熱罷工。說到底，汽車不是堆參數的遊戲機，比亞迪刀片電池能量密度不算頂尖，卻靠結構創新把安全性和續航平衡得明明白白—— 這才是真本事。

生態短板：供應鏈和政策紅利才是硬通貨

上海臨港的特斯拉（Tesla）工廠旁邊，擠着56家核心供應商，最遠的也就30公里。這種「半小時供應鏈圈」的密度，讓 Model3 國產化率兩年內從30%飆到95%。中國新能源汽車能在2023年賣出去3000萬輛，靠的就是長三角、珠三角這種萬億級產業集群，48小時內能配齊一輛車95%的零件。

Tesla Model Y（Tesla）

蘋果想學這招，結果碰了一鼻子灰。它讓大陸Tier1供應商去墨西哥建廠，那邊連像樣的模具工程師都找不到。更絕的是，蘋果想讓寧德時代獨家供應定製電池，被直接懟回來——2022年電池產能緊張的時候，寧德時代的客戶名單裏，比亞迪、特斯拉可比蘋果排得靠前多了。

政策這塊更是沒得比。比亞迪2009年就拿到了首批新能源汽車生產資質，比戴森早享受了10年政策紅利。光2023年，中國新能源車企拿到的研發補貼、充電樁建設支持就超過800億。戴森2019年想在新加坡建廠，不僅沒拿到稅收優惠，還因為環保問題拖了工期—— 這就是差距。

說到底：汽車不是帶輪子的手機

蘋果泰坦計劃的終止報告裏有句話挺實在：「用戶不會為了炫酷功能忍續航焦慮。」科技公司玩慣了的「參數革命」，到了汽車圈根本行不通—— 這玩意兒關係到身家性命，體驗閉按月什麼都重要。

中國車企的聰明之處，就在於沒像蘋果那樣想重構汽車產業，也沒像戴森那樣鑽進技術牛角尖。它們就在現有框架裏找突破口，比如華為跟車企合作，既輸出智能座艙技術，又不瞎摻和整車製造—— 這種分寸感，才是造車的真諦。

現在新能源汽車圈已經進入淘汰賽，那些總想着顛覆來顛覆去的，大概率要先被市場顛覆掉。能在產業規律和創新之間找到平衡的玩家，才能笑到最後。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】