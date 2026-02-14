電腦CPU竟藏純金？早期款單個含金量達0.4克　靠回收提煉可致富？

在大家的印象中，黃金是珠寶、投資品和工業原料，但很少有人知道，我們每天使用的電腦CPU裏，竟然也隱藏着這種貴金屬。那為什麼晶片會用到黃金，一顆CPU中能有多少純金呢？不依靠專業設備能提取出來嗎？



CPU作為計算機的核心部件，其設計和製造過程對材料的要求極高。黃金之所以被應用於CPU生產，是因為它具有卓越的導電性和極強的穩定性。

CPU作為計算機的核心部件，其設計和製造過程對材料的要求極高（AI生成圖片）

黃金是一種高效的導電體，能夠攜帶微小的電流，並且抗腐蝕，因此被認為是解決電子設備連接問題的得力助手。金非常不活潑，不會氧化、不會生鏽、不會變質、不會和周圍其它元素產生化學反應，使用年限也最長，質量最為可靠。

在CPU中，黃金常用於CPU矽片與CPU封裝基板的連接（包括矽片和矽片的連接），鍍着在CPU對外連接點上（比如CPU針腳）。這使得電氣連接器、開關和繼電器、焊點、連接線和接線帶更耐用和可靠。

電腦CPU（Pixabay@pexels）

大家更關注的是，一個CPU中到底含有多少黃金呢？其實不同類型、年代的CPU，含金量存在極大差異。早期的英特爾奔騰（Intel Pentium）PRO、AMD K5這類處理器，採用了鍍金頂蓋鍍金針腳，再加上內部的金線，單個含金量可達0.4克。

但是近幾年的CPU含金量可就沒那麼高了，大多數的CPU單個含金量不到0.01克，消費級的CPU裏黃金含量更是微乎其微。

網上有很多從CPU裏提煉黃金的視頻，金燦燦的「成果」非常吸引人，那麼普通人能提煉出來嗎？技術角度可行，但是實際操作卻非常困難。晶片中的黃金常以微米級金屬絲形式存在，提取極為複雜。

Intel CPU（BoliviaInteligente@unsplash）

個人提煉常採用王水浸泡法，不僅對化學知識的要求高，而且王水成本高昂，提煉過程中還易產生有毒氣體，配比錯誤就會提煉失敗，再加上回收產業鏈已經非常成熟，幾乎不會讓個人撿漏，從投入產出比看非常不划算。

真正能從晶片提煉黃金獲利的，是那些掌握電子廢棄物回收產業鏈的專業企業。它們憑藉規模化、專業化的拆解、粉碎、高溫裂解、濕法冶金等多道工序，從廢舊主板、晶片等電子產品中提取包括黃金在內的多種貴金屬。

所以對於大多數用戶來說，CPU的價值在於它承載的架構、邏輯和強大的計算能力上，而非內部的黃金，我們更應該注重CPU帶來的性能升級和利用CPU獲得的成果，想要用CPU鍊金賺錢的玩家，我勸你還是放棄吧。

