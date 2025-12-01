電子產品防藍光功能真有用？專家稱效果有限　做好這點才真正護眼

隨着電子產品導致的視疲勞、近視等問題日益突出，不少電腦顯示器、平板、電視、學習機紛紛打出「防藍光」功能的宣傳，但這種功能究竟是否真的有效？



早前，央視財經報道稱，國家眼科診斷與治療工程技術研究中心實驗證明，屏幕「防藍光」功能可以在一定程度上起到緩解用眼疲勞的效果。

央視財經的報道（央視）

但專家表示，電子產品的屏幕，使用的是人造光源，其中的藍光成分更高，長時間近距離用眼，無論使用何種介質，仍然會對眼健康造成危害。

在玩手機（Ivan Samkov@pexels）

要想真正「護眼」，良好的生活習慣必不可少，比如看屏幕20分鐘需放鬆，遠眺緩解眼疲勞。

據了解，藍光是可見光的一部分，波長在400-500納米之間，這些短波藍光具有相對較高的能量，對眼睛的危害較大。

它能夠穿透晶狀體直達視網膜，長期照射會產生自由基，導致視網膜色素上皮細胞衰亡，進而引起視力損傷，還可能引發黃斑病變、晶狀體混濁等眼部問題。

延伸閲讀：防藍光手機Mon貼效果微乎其微 選擇藍光膜同高清膜要睇準呢2點

+ 10

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】