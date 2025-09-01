小米米家三區洗衣機亮相 3筒擁健康洗認證 告別手洗內衣襪子
撰文：快科技
出版：更新：
今日，小米米家首款三區洗衣機官宣，產品名為米家三區洗衣機Pro 滾筒10kg ，目前已在小米之家、小米商城、小米有品等官方渠道開啟預約。
產品頁面顯示，預約可享365天只換不修、整機3年質保、電機10年質保。
據小米介紹，米家三區洗衣機Pro 滾筒10kg採用標準尺寸三區洗，支持小米全新洗護技術，擁有三筒健康洗認證。除上述訊息及產品尺寸、安裝要求外，小米暫未公佈這款洗衣機更多訊息及售價。
米家三區洗衣機配備三滾筒，大筒可洗短袖、外套、長褲、牀單等常規衣物，兩個小筒則可分別清洗內衣和襪子，從此告別手洗。
奧維雲網數據顯示，2025年1至6月，洗衣機市場零售量達2103萬台，按年增長10.1%，零售額達476億元，按年增長11.5%。其中，雙筒、三筒洗衣機成為消費者新寵。
數據顯示，2025年3月以後多筒產品在線上滲透率快速攀升，佔比從3.2%漲到5月的9.5%。
相關文章：家電什麼情況下應換新？5大場景優先處理 衛生隱憂最容易被忽視（點擊連結看全文）
【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】