HONOR MagicPad 3實測｜輕薄機身極致性能 AI智能顛覆工作模式

HONOR MagicPad 3實測｜平板電腦能夠兼顧輕薄便攜與頂級效能一向選擇不算太多，而HONOR最新HONOR MagicPad 3今次為用家帶來一款內外兼備的全方位平板。這款平板在規格上亮點十足，不僅搭載旗艦級處理器，更配備多項先進的AI功能。記者實地測試一星期，深入實試這款被譽為「工作與娛樂不二之選」的旗艦級平板，值不值得大家入手。



HONOR MagicPad 3實測，主機連鍵盤仍十分輕便

HONOR MagicPad 3實測

輕薄設計與頂級效能的完美結合

HONOR MagicPad 3最令人驚豔的莫過於其極致輕薄的機身。這款平板的厚度僅為5.79mm，重量僅595g，拿在手中幾乎感受不到負擔。實測發現，即使是搭配官方的智能觸控鍵盤一同使用，整個套裝依然十分輕巧，無論是日常通勤還是外出工作，都能輕鬆放進背包，在很多文書工作場景下，其便攜性基本上可以取代不少輕薄型筆記簿電腦。

然而，輕薄的外表下，HONOR MagicPad 3隱藏著一顆強悍的「內心」。它搭載了旗艦級Snapdragon 8 Gen 3處理器，為各種高強度應用提供了強大支援。在效能實測方面，利用知名的安兔兔Antutu跑分軟件進行測試，結果輕鬆取得接近200萬分的驚人成績。這個分數不僅足以傲視同儕，更與市面上大部份高端性能平板相若。無論是多任務處理、大型應用程式運行，還是高畫質影音剪輯，其流暢表現都毫無懸念。

利用Antutu跑分輕易取得近200萬分

對於熱愛手遊的用家而言，HONOR MagicPad 3的遊戲表現絕對令人驚喜。記者實測在《崩壞：星穹鐵路》這類對硬件要求極高的遊戲中，將所有畫質選項調整至最高，並鎖定60fps，體驗其遊戲性能。整個遊戲過程完全流暢，沒有出現任何掉幀或卡頓的情況，即使是面對複雜的戰鬥畫面或華麗的技能特效，HONOR MagicPad 3依然從容應對。這不僅歸功於其頂級的處理器效能，更得益於其優秀的散熱設計與高效的系統優化，確保了長時間遊戲時的穩定表現。

打3A遊戲絕對流暢

可以隨時開啟遊戲模式來提升機能

沉浸式視聽盛宴從辦公室到戶外皆清晰

平板的視覺體驗，螢幕質素是關鍵。HONOR MagicPad 3配備了一塊13.3吋的3.2K高解像度護眼螢幕，支援10.7億色彩顯示，並具備高達165Hz的刷新率。高刷新率讓畫面捲動極度順滑，無論是瀏覽網頁、閱讀文件還是玩遊戲，都有賞心悅目的體驗。更重要的是，這塊螢幕採用了多項護眼技術，可有效緩解長時間使用帶來的眼睛疲勞。

13.3吋的3.2K高解像度護眼螢幕效果不錯

除了規格亮眼，記者實測也證明其顯示效果確實出色。螢幕亮度十分亮麗，即使在戶外陽光充足的環境下觀看電影，畫面依然清晰可見，色彩沒有絲毫失真。這對經常需要在不同場景下使用平板的用家來說，無疑是個巨大優勢。在音訊方面，HONOR MagicPad 3內建八個低音揚聲器，並支援HONOR空間音訊，帶來影院級的沉浸式聆聽體驗，讓觀影或聽音樂的過程更具臨場感。

內置對應IMAX Enhanced的8個喇叭，音效非常出眾。

多工處理與AI智能

在移動辦公時代，平板不再只是娛樂工具，更是一位能有效提升工作效率的智慧夥伴。HONOR MagicPad 3在這方面表現得尤為突出。實測時利用分屏功能可以輕鬆實現一開二視窗，一邊瀏覽網頁尋找資料，另一邊則開啟文書處理軟件撰寫報告，整個多工流程都十分順暢，大大提升了工作效率。

新機用來多工工作非常合適

此外，HONOR MagicPad 3內建的一系列先進AI功能，更進一步顛覆了傳統辦公模式。例如，AI語音轉文字功能可以將會議中的語音內容精準地轉換為文字，節省大量手動輸入時間；而AI寫作工具和AI會議紀要功能，則能夠輔助用家進行內容創作和會議記錄整理，讓繁瑣的文書工作變得更加輕鬆。這些智能功能令平板不只是一塊屏幕，更是一位能理解用家需求、協助高效完成任務的個人助理。

隨機的鍵盤手感非常不錯，而且更有特大觸控板，操作亦都十分得心應手。

總結：內外兼備的全方位平板

綜合各項實測，HONOR MagicPad 3無疑是一款表現極為出色的旗艦級平板。在輕薄的機身中融入了媲美筆記簿電腦的強勁效能，無論是安兔兔跑分的極致成績，還是遊戲實測中的流暢體驗，都足以證明其卓越的性能。而那塊色彩鮮豔、亮度十足的護眼螢幕，以及內建的八個揚聲器，則為用家帶來無與倫比的視聽享受。更值得一提的是，其出色的多工處理能力與一系列實用AI功能，真正地讓這款平板成為提升工作效率的得力助手。