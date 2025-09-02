新iPhone換不換？從3個角度出發　一文看懂如何換機最省錢不吃虧

九月中旬，全新的iPhone 17系列就要與大家正式見面了。這一次，iPhone的新品將會迎來較為明顯的設計改變，也是從iPhone 14系列開始後的首次重大改變。



有很多朋友看了曝光圖開始糾結，要不要換新的iPhone。今天咱們就好好分析分析，iPhone幾年一換最超值。

一文看懂如何換iPhone省錢不吃虧（appltrack@X；01製圖）

1. 硬件迭代規律與體驗差異

iPhone的性能升級呈現「隔代質變」特徵

以近四代機型為例：

A15（iPhone 14）：5nm工藝，日常使用流暢，但高負載場景（如《原神》）幀率波動明顯，機身溫高。

A16（iPhone 15）：性能僅提升10%，散熱優化後遊戲溫度稍好，但仍無法滿足極致需求。

A18（iPhone 16/17）：3nm工藝帶來質變，A18標準版CPU性能比A16提升30%，GPU提升40%，可穩定運行《原神》60幀。A18 Pro新增AI加速模塊，支持Apple Intelligence等前沿功能。

A19（iPhone 17 Pro）：預計會在AI能力上繼續加強。

結論：從A15升級到A18可顯著提升體驗，而A16用戶升級至A18的邊際效益較低。追求AI功能的用戶需優先選擇A18 Pro及以上機型。

影像系統：傳感器與算法的協同進化

iPhone 14/15：1200萬主攝+超廣角組合，夜景依賴多幀合成，暗部細節易丟失。

iPhone 16 Pro：4800萬主攝（IMX903傳感器）+4800萬超廣角，支持4K 120fps杜比視界視頻錄製，暗光畫質提升 40%。

iPhone 17 Pro：搭載1/1.12英寸 IMX907傳感器，採用雙層晶體管技術，低光拍攝能力大幅領先前代；全系標配2400萬前置鏡頭，支持多攝同錄功能，vlog創作效率翻倍。

建議：攝影愛好者可優先考慮iPhone 16 Pro或等待17 Pro，普通用戶iPhone 14/15的影像能力已足夠日常使用。



iPhone 14/15：電池容量約3300mAh，重度使用續航約6-7小時。

iPhone 16 Pro：電池容量提升至3561mAh，配合A18的低功耗設計，續航增加15%。

iPhone 17 Pro：採用矽碳負極電池，容量突破5000mAh，續航較iPhone 16 Pro提升30%以上。

矽碳負極電池確實算是升級，但整體使用體驗預計不會有什麼太大的影響。

2. 成本控制模型與折舊規律

換機周期成本對比（以256GB Pro版為例）：

方案 A：2年一換

購買 iPhone 15 Pro：8599元（港幣）

2年後以舊換新回收價：約4100元（二手平台均價）

實際成本：8599-4100=4499元/2年（年均2249元）

方案 B：3年一換

購買iPhone 14 Pro：8599元

3年後以舊換新回收價：約2600元

實際成本：8599-2600=5999元/3年（年均1999元）

方案 C：年年換新計劃

每年支付（iPhone 16 Pro價格+AppleCare+）：約6000元

三年總成本：18000元，比方案B多支出12001元。

結論：3年一換的年均成本最低，但需承擔電池健康度下降至80%以下的風險（更換電池費用約928元）。

3. 分場景換機策略

科技愛好者

建議周期：2年

核心價值：體驗最新技術（如iPhone 16的A18晶片、iPhone 17的矽碳電池），保持設備在最佳狀態。

成本優化：通過年年換新計劃降低折舊損失，同時享受AppleCare+保障。

實用主義用戶

建議周期：3年

操作要點：

第2年更換官方電池（費用928元），延長續航至90%以上。

避免升級至最新iOS版本（如iPhone 14停留在iOS 17可減少性能損耗）。

預算敏感型用戶

建議周期：4年

若預算充足，可選擇iPhone 17 Pro（2025年9月發佈）；若追求性價比，iPhone 16 Pro當前降價後更值得入手。二手市場中，iPhone 15 Pro的99新機型（電池健康≥85%）是務實之選。通過科學規劃換機周期和維護策略，可在成本與體驗間找到平衡點。

