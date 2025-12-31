手提電腦變薄秘密？原來與Onboard RAM有關　背後藏高效能關鍵

放在幾年前，如果一台輕薄手提電腦採用板載記憶體，基本會被視為缺點。但在現如今，絕大多數輕薄手提電腦基本都是板載記憶體（Onboard RAM，焊死 RAM），可更換記憶體反而成為少數。



我認為現階段選擇搭載板載記憶體的輕薄手提電腦是完全正確的選擇，原因在於，板載記憶體為輕薄手提電腦帶來了兩大優勢。

1. 板載記憶體讓輕薄手提電腦可以變得更輕薄。

輕薄手提電腦的可更換記憶體插槽有一定的厚度，廠商設計模具之處，是需要考慮記憶體插槽以及安裝上記憶體後的厚度問題。

而板載記憶體的厚度基本可以忽略不計，畢竟只是記憶體顆粒的厚度比其他元器件薄很多，而且在佔用主板空間方面也有一定優勢，可以讓主板設計的更加緊湊，從而為電池、喇叭等其他元器件留出足夠的空間。

2. 板載記憶體擁有更高的記憶體頻率和更低的記憶體延遲。

以DDR5記憶體為例，可更換記憶體的頻率往往集中在DDR5-5600MHz，而板載記憶體的頻率要更高一些，往往可以達到6400MHz，最高可以達到8000MHz以上。更高的記憶體頻率帶來了更快的系統響應速度，當然受益最大的還要是集成顯卡。

輕薄手提電腦往往很少搭配獨立顯卡，集成顯卡的性能表現非常依賴記憶體的速度。板載記憶體的速度更高，從而能夠讓集成顯卡的性能得到更大化的釋放，從而提供更強的AI算力和圖形能力。

板載記憶體為輕薄手提電腦帶來的兩大優勢，正好契合了近一年來輕薄手提電腦的變化趨勢。輕薄手提電腦發展經歷了一段追求性能釋放的階段，彼時輕薄手提電腦本的性能釋放一路狂飆，為了能夠應對越來越高的功耗，輕薄手提電腦在散熱設計，特別是熱管、風扇方面迎來升級，導致輕薄手提電腦的機身越來越厚重，電池容量增大的情況下，續航表現原地踏步。輕薄手提電腦逐漸在輕薄方面向性能妥協。

而近一兩年的變化是，無論是英特爾還是AMD，都推出了能效更高的處理器，這意味着在較低的功耗下，處理器就能夠發揮出不錯的性能，反而高功耗的優勢沒有了。AI的興起讓廠商也越加重視處理器的AI算力，而這部分非常依賴處理器的集成顯卡。而且用戶的觀念也發生了很大的變化，不再一味的追求高性能，而是更加看重輕薄手提電腦的便攜性和續航能力。

採用板載記憶體的輕薄手提電腦，其優勢就凸顯出來。更小的體積方便廠商更好的設計更薄的模具，更高的頻率讓集成顯卡的性能得到更大化的發揮，從而進一步提升了輕薄手提電腦的AI算力和圖形性能，從而使用板載記憶體逐漸成為輕薄手提電腦的主流之選。

當然，現階段採用板載記憶體的輕薄手提電腦，主推型號基本都是16GB版本，由於板載記憶體無法升級的特性，個人建議，如果預算足夠的話，還是選擇搭載24GB或者32GB記憶體的機型比較好一些，以應對未來可能出現記憶體不足的情況。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】