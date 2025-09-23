電動車電池衰減有多快？Tesla與極氪長里程實測 這系列更耐用
撰文：快科技
出版：更新：
電動車電池衰減到底有多快？開幾年需要換電池？真實答案來了。
Tesla公司副總裁陶琳早前在微博上分享了兩個案例，打消了很多人對電池衰減的擔心。
她表示，最近看到澳洲的車主分享：他的Model 3原裝電池電機跑了41萬公里，電池衰減僅約11%。國內也有Model Y車主曬出3年17.5萬公里，電池健康度還在94%。
事實上，此前已經有機構拿跑了20萬英里（約32萬公里）的Tesla Model 3、Model Y進行檢測。結果顯示，其平均電池衰減為20%，如果換算成里程，如果出廠續航500公里，開了30多萬公里後還剩400公里。
+1
需要說明的是，報告還顯示，電池往往在前10萬公里衰減速度回比較快，後續則趨於平緩。
按照Tesla官方的說法，行駛32萬公里平均衰減在15%。
無獨有偶，去年6月份，極氪對一輛行駛32萬公里的極氪001進行整車拆解，結果顯示，這輛車的電池包高濕的環境下運行了32萬公里，結構完全沒有問題。電池包健康度檢測結果是91%，只衰減了9%。
延伸閲讀：馬斯克批激光雷達遇惡劣天氣失效 Tesla自動駕駛用攝像頭更可靠（點擊連結看全文）
+1
Tesla Model Y長軸距版上市：六座SUV佈局 續航751公里引熱議Tesla將解鎖FSD新功能 自動駕駛下可玩遊戲？技術法律難題仍待解懂車帝36款車輔助駕駛引爭議 Tesla未全通過 國產智駕通過率低Tesla人形機器人Optimus V3將登場！馬斯克：與V2大不同超精緻Tesla遭挑戰！外媒指小米汽車2026銷量可達78.2萬輛 SU7領軍崛起
【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】