電動車電池衰減有多快？Tesla與極氪長里程實測　這系列更耐用

電動車電池衰減到底有多快？開幾年需要換電池？真實答案來了。



Tesla公司副總裁陶琳早前在微博上分享了兩個案例，打消了很多人對電池衰減的擔心。

Tesla公司副總裁陶琳在微博分享了兩個案例。（Grace陶琳-Tesla@微博）

她表示，最近看到澳洲的車主分享：他的Model 3原裝電池電機跑了41萬公里，電池衰減僅約11%。國內也有Model Y車主曬出3年17.5萬公里，電池健康度還在94%。

事實上，此前已經有機構拿跑了20萬英里（約32萬公里）的Tesla Model 3、Model Y進行檢測。結果顯示，其平均電池衰減為20%，如果換算成里程，如果出廠續航500公里，開了30多萬公里後還剩400公里。

需要說明的是，報告還顯示，電池往往在前10萬公里衰減速度回比較快，後續則趨於平緩。

按照Tesla官方的說法，行駛32萬公里平均衰減在15%。

無獨有偶，去年6月份，極氪對一輛行駛32萬公里的極氪001進行整車拆解，結果顯示，這輛車的電池包高濕的環境下運行了32萬公里，結構完全沒有問題。電池包健康度檢測結果是91%，只衰減了9%。

