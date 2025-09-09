iPhone 17 Pro 機背自拍屏幕神秘版本？距離9月10日凌晨1點（香港時間）蘋果秋季發表會僅剩不到48小時，在全球果粉引頸期盼之際，國際知名爆料達人Evan Blass（@evleaks）忽然在X投下震撼彈，公開一組疑似iPhone 17的全新渲染圖，全新設計的機背鏡頭組，原來具有自拍屏幕？並意味深長地詢問：「如果這就是全新的iPhone，你們會喜歡嗎？」



革命性設計：鏡頭模組藏「玄機」

這組渲染圖一經曝光，立即在科技圈掀起軒然大波。從圖片可見，iPhone 17 Air及Pro系列的相機模組竟然內建了一塊副螢幕，這項前所未見的設計讓網友直呼：「真的有隱藏版？太令人期待了！」、「如果屬實，確實會為我們帶來許多便利！」而除了iPhone 17 Pro / Pro Max 外，iPhone 17 Air 同樣有一個長而窄的迷你自拍／顯示資訊用子屏。只有最入門的iPhone 17沒有機背子屏。

iPhone 17 有機背自拍屏幕神秘版本（Evan Blass @evleaks X圖片）

根據爆料內容推測，這塊神秘的副螢幕將支援多項專屬功能，包括背面自拍、即時動態顯示、音樂控制、車輛遙控等應用場景。更有業界人士猜測，蘋果可能將此功能打造成繼「動態島」之後的另一個品牌標誌性IP。

真假難辨 發表會見真章

與此同時，YouTube亦有一支相似的爆料short短片，片中的橙色iPhone 17 Pro，其新設計鏡頭模組，整片可以撥開，即時展現出機背子屏。不過這條片已被認定是AI生成片，因為照這個設計，整組鏡頭需要旋轉90度，物理上根本不可能。所以分析師對此持保守態度，認為距離發表會如此接近才出現「隱藏款」的可能性不大。