iPhone Air並非取代Plus！5.6mm鈦金屬輕薄機身　終結小屏偽需求

從2020年的iPhone 12系列進入四機時代以來，標準版、Pro、Pro Max的位置都很穩固，但系列中的「第四人」卻總是在搖擺，mini堅持了兩代，Plus亮相了三代，而在剛剛發佈的iPhone 17系列中，Apple又一次變卦了。



這次拿出的是一款超薄機型iPhone Air，5.6mm的厚度，似乎讓人夢回2014，那個國產手機拼命捲超薄機身的年代。那麼這位「神奇第四人」能坐穩自己的位置嗎？Apple又為甚麼要搞「復古」，復活超薄手機呢？我們來分析一下。

1. 把Pro做薄，而不是替代Plus

在討論產品哲學之前，咱們還是先來看看iPhone Air的各方面規格。首先可以確定的是，iPhone Air和此前的Plus機型絕非簡單的替換，iPhone Air本身的定位更像是旗艦，例如在SoC的選擇上，iPhone Air使用的並非標準版的A19，而是和Pro系列一致的A19 Pro，雖然少了一顆GPU核心，但這更像是為了散熱做出的妥協，而非簡單的閹割。

設計絕對是iPhone Air的重中之重，在Pro系列退回到鋁合金的同時，iPhone Air依然堅持使用鈦金屬中框，兼具高強度與輕盈質感，同時提升了整機的耐用性和手感。前後均覆蓋超瓷晶面板，進一步增強了抗摔和抗刮擦能力。

在屏幕尺寸上，iPhone Air也並未徹底偏向小屏，而是選擇了適中的6.5英寸，支援120Hz ProMotion自適應刷新率和AOD熄屏顯示功能，最低可降至1Hz以優化功耗，峰值亮度高達3000尼特。

影像是iPhone Air最大的短板，4800萬像素融合式主攝雖然與整個17系列看齊，但作為「獨苗」，在超廣角、長焦等方面的拍攝上難免力不從心。

eSIM算是本次發佈會的一大驚喜，iPhone Air並未因為僅支援eSIM而錯過國內首發，相信各家運營商也會快速跟進。同時，該機搭載Apple自研的C1X調制解調器，支援更快、更穩定的蜂窩網絡連接。此外，內置N1晶片，全面支援Wi-Fi 7、藍牙6.0以及Thread網絡協議，提升多設備互聯體驗。

續航方面，相信在看過iPhone Air的機身厚度之後，大家也不會有甚麼不切實際的期待。但Apple這次提供了全新的MagSafe外掛電池，相比前代產品大幅減薄，算是讓「尿袋」輕巧了不少。

總體來看，iPhone Air的定位介於標準版與Pro之間，Apple將能堆的料基本都堆上了，但超薄設計帶來的妥協仍然十分明顯，需要用戶好好掂量一下。

2. 小屏是偽需求，但輕薄不是

回顧 iPhone 的產品線，mini 系列一直是一個繞不開的話題。iPhone 12 mini 剛一亮相時，網上的歡呼聲不絕於耳，很多人把它視為「小屏黨的勝利」。可等到真機到手之後，市場反應卻完全不同。銷量持續低迷，iPhone 13 mini 甚至成了「明日黃花」。

和 mini 的失敗形成鮮明對比的，是最近的Samsung Galaxy S25 Edge。它的定位和 Ultra 相比，少了大電池和頂級影像，看似妥協，但實際用戶評價卻遠比想象中要好。並且最重要的是，大家的評價都離不開一個字——「輕」。

這似乎證明了一件事情，大家對於手機的期望都錯了，也許我們想要根本不是小，而是輕，而之所以說出來會變成輕薄，只是因為兩者總是如影隨形。

在去年的小屏旗艦浪潮中，我也將幾款小屏產品當做主力機用了很長一段時間，但說實話，這也讓我對小屏機徹底祛魅了，原因很簡單，不管是刷網頁、刷視頻、甚至是基礎的打字，只要手機還是消費內容的工具，屏幕就肯定是越大越好。而小屏手機唯一讓我懷念的，也就是輕輕巧巧的手感了。

所以 iPhone Air 與 mini 的差別就在於此。mini 試圖用小屏幕換取輕便，但犧牲了使用體驗；而 Air 則在保持大屏的前提下，把重量壓到極限。它繞過了 mini 的死衚衕，讓人既能享受沉浸的屏幕，又能擁有輕盈的手感。對很多用戶來說，這才是理想的「第二主力機」形態。

更有意思的是，這種對「輕」的追求並不是一小撮人的執念，而是整個市場的潛在需求。看看評論區的風向就知道了。幾年前大家還在說「重點沒關係，電池大最重要」；如今卻變成了「模組太厚不好看」「手機太壓手」。市場的共識正在發生微妙轉變，而 iPhone Air，正是踩在這個轉折點上。

3. Apple搭了台，國產廠商會來唱戲嗎

當然，iPhone Air 並不是完美的解答。它的輕薄必然要付出代價。電池容量小，續航焦慮幾乎不可避免；影像模組受限，難以滿足拍照發燒友；散熱空間縮水，長時間高負載下性能可能會被壓制。這些缺陷決定了 Air 無法成為大眾的「唯一手機」，它更像是一款為特定人群準備的產品。

但正是因為 Air 的出現，才讓整個行業重新看到了「超輕薄」這個細分市場的價值。過去幾年，國產廠商在直板機領域鮮少觸碰這一方向，大多數選擇堆料路線：越來越大的電池、大底多攝，重量也隨之水漲船高。真正嘗試輕薄的多是中端機，用減配和塑料機身換取輕量化，定位並不高端。

然而，如果把目光轉向摺疊屏，就會發現國產廠商其實早已在「輕薄」上暗自角力。華為、榮耀、OPPO、vivo，各家摺疊屏都在宣傳「比上代更輕薄」。廠商們深知，摺疊機要想普及，重量和厚度必須降下來，否則用戶根本無法接受日常使用。

這些在摺疊屏上積累的技術——刀片電池、超薄鉸鏈、輕量化材質，完全可以反哺到直板機市場。一旦國產廠商決定進入超輕薄直板機的賽道，它們可能會比Apple走得更徹底。比如，採用硅碳負極電池提升能量密度，或用自研影像算法彌補小模組的不足，這些都是國產廠商擅長的「組合拳」。

因此，iPhone Air 雖然是開路先鋒，但它不會是獨角戲。國產廠商遲早會跟進，甚至可能在體驗上實現「彎道超車」。想象一下，如果有一款重量 160 克以內、但依然配備 5000mAh電池、全功能三攝的國產旗艦，會不會比 iPhone Air 更有吸引力？答案不言自明。

4. 寫在最後

iPhone Air的出現，似乎證明了Apple還是擁有能夠洞察用戶真正需求的魔力。縱然這款手機本身在配置上並不算完美，單攝、小電池等一系列配置上的缺憾，肯定會讓它的使用體驗打折扣，$8599的起售價也算不上親民。但它註定會成為一個符號，象徵着另一種可能性：旗艦機也可以不沉重。

未來的智能手機市場，超輕薄直板機不會取代主流旗艦，但它會成為一個穩定的分支，為那些對「輕」有執念的用戶提供選擇。而當國產廠商加入戰局後，這個細分市場也許會比我們想象的更活躍。

