iPhone 17國行AI首發落空預年底上線　中美雙重審核成最大阻礙？

蘋果將在9月10日凌晨1點召開秋季新品發佈會，iPhone 17系列是最大亮點，此前有爆料認為這次能首發支持國行AI，現在看來要再一次失望了。



據馬克·古爾曼（Mark Gurman）最新透露，蘋果目前還在繼續推進Apple Intelligence在中國的發佈計劃，預計年底前才能上線，iPhone 17首發無緣。此前市場上一直有傳言稱，蘋果希望通過iOS 18.6將Apple Intelligence擴展到國行版本，但受限於監管問題一再推遲。

據悉，國行iPhone的Apple Intelligence是通過第三方提供服務，整合了阿里巴巴、百度的大模型。其中，文心一言是核心雲端引擎，阿里負責蘋果內容合規審查。

其實iOS 18.5開始，Apple Intelligence就已經支持中文版了，蘋果方面的準備已經就位，目前更多的是審核問題。蘋果不光是要面對中國的審核，還要面對美國的管制。美國擔心蘋果與百度、阿里合作，會讓後者學習到美國的「先進」技術。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】