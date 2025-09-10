iPhone 17 Pro外觀巨變！航空鋁機身+VC散熱　信號、影像性能飛躍

iPhone 17 Pro和iPhone 17 Pro Max正式登場，果然如爆料一樣，這次外觀終於大改，材質也是前所未有。



iPhone 17 Pro系列放棄前代鈦金屬材質，回歸一體成型的航空級鋁合金機身，經多道鍛造、精密加工及陽極氧化處理，打造成輕量化、堅固的結構。

iPhone 17 Pro（Apple官網）

背部採用巨大的橫向矩陣相機模組，這個金屬一體話的凸台不僅能高效散熱，還為更大容量電池及高性能天線系統預留空間，集成的環繞式天線，讓該系列成為「iPhone史上信號最強機型」。

iPhone 17 Pro詳情一覽：

機身背部下下方則是首次採用陶瓷盾玻璃，抗摔性較前代背部玻璃提升4倍，同時厚度更薄，為內部組件騰出空間。同時，正面屏幕也升級了新一代超瓷晶玻璃，抗刮性較上一代提升3倍，並新增7層抗反射塗層，可減少強光下的眩光干擾。

性能是這次的重大亮點之一，搭載A19 Pro處理器，擁有6核CPU、6核GPU（Air只有5核GPU）。

最重磅的是，蘋果史上第一次打造了VC均熱板散熱系統，配合上全新的金屬一體化機身，能夠迅速散發熱量，讓iPhone 17 Pro系列可以滿血運行。

官方宣稱，iPhone 17 Pro系列持續性能較iPhone 16 Pro提升40%，可長時間運行支援硬件加速光線追蹤的高畫質遊戲，同時能流暢運行本地大語言模型及Apple Intelligence相關功能。

iPhone 17 Pro詳情一覽：

影像系統方面，前置搭載1800萬像素「Sensor Stage」攝像頭，擁有更廣視野與更高分辨率，專為內容創作者自拍、直拍場景優化。

後置三顆攝像頭首次全部採用4800萬像素傳感器，且均支援Fusion技術，提升全變焦範圍、全光線條件下的細節解析力。

其中，iPhone 17 Pro Max專屬搭載4800萬像素融合長焦相機，支援4倍（100mm等效焦距）與8倍（200mm等效焦距）光學變焦，為「iPhone史上最長光學變焦」。配備新一代四稜鏡長焦，傳感器尺寸較前代增大56%，並升級3D傳感器位移防抖。

支援最高40倍數字變焦，錄像也支援前後同步錄製功能，Vlog創作更便捷，支援杜比視界HDR、4K 120幀、ProRes Log等專業錄製功能。

另外需要注意的是，這次與前幾代不同，蘋果在支援eSIM的地區採用了不同版本機型，直接在內部結構上取消了SIM卡槽結構，給電池騰出更大空間，實現史上最佳續航，視頻播放時長可達39小時，而實體SIM卡槽的機型則是37小時。

價格方面，iPhone 17 Pro全系這次起步就是256GB存儲空間，Pro Max甚至首次新增了2TB版本，也成為最貴iPhone。

具體價格如下：

iPhone 17 Pro

256GB：$9399港元

512GB：$11099港元

1TB：$12799港元



iPhone 17 Pro Max

256GB：$10199港元

512GB：$11899港元

1TB：$13599港元

2TB：$16999港元



【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】