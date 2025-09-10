iPhone 17標準版才是最抵買？高刷+A19晶片升級多　入手就是賺到

全程看了iPhone 17系列發佈會，吸引我的不是只有5.6mm的iPhone Air，亦或是終於加上VC散熱板、能拍子彈時間的iPhone 17 Pro，反而是看起來似乎沒什麼亮點的iPhone 17標準版。



為什麼這麼說？從產品定義來看——iPhone Air算是系列的「守正出奇」之作，替換掉市場反響平平的Plus，蘋果用極致輕薄刺激消費者刁鑽的味蕾。但5.6mm之「奇」的代價是，低於標準版續航能力的電池容量，以及大刀閹割的影像系統和性能配置。

+ 2

iPhone 17 Pro無疑是蘋果前沿技術和結構設計擔當，但升級卻都在意料之內，反倒顯得平平無奇。

而且有一個關鍵點，Air、Pro都太貴了（前者$8,599港元起，後者Pro$9,399港元起，Pro Max$10199港元起）。雖然蘋果很「良心」地提升將起步容量提升到了256GB，但也沒忘了把價格拉上來。

對比之下，查缺補漏的iPhone 17標準版成了小甜甜，補齊了之前沒有高刷的短板，各方面也有穩步升級，關鍵是價格還處在旗艦手機的甜點區，$6,899港元起，如果能吃上國補，人民幣5499元直接殺入國產旗艦的Pro價位段。

手持iPhone 16，iPhone 17就是必選項

不管是「看人真準」，還是「給的太多」，不得不說，蘋果在iPhone 17的下料上，確實有點門道。

相比於iPhone 16，大致有以下幾點升級：

1. 性能：從A18升級到A19

常規升級。很雞賊的一點，蘋果官網只給到了最高對比iPhone 15的選項。從參數上看，A19和A18晶片的CPU和GPU核心數量相同，但A19的GPU增加了神經網絡加速器。

2. 屏幕：高刷高亮，尺寸略增

最高120Hz高刷新率，對於iPhone標準版來說可以算是「史詩級」升級了，在意絲滑體驗但其它需求不高的朋友，終於不用多花錢上Pro了。

此外，戶外峰值亮度從iPhone16的2000nits升級到了3000nits，屏幕尺寸從6.1英寸增加到6.3英寸，並且支持了全天候顯示功能。

值得一提的是，iPhone 17用上了第二代超瓷晶屏幕蓋板，抗刮擦能力提升到3倍。

3. 影像：前置大升級，後置找補齊

iPhone 17前置相機由上一代的1200萬像素原深感攝像頭升級為1800萬像素Center Stage前置攝像頭，隨之而來的還有輕點旋轉、拍照人物居中、視頻防抖、同步雙拍、視頻通話人物居中功能。

後置鏡頭原來的1200萬像素超廣角升級到了4800萬像素融合式超廣角，像素數量跟主攝看齊。

4. 續航：充電/耗電體驗雙升

視頻播放從原來的22小時提升至30小時，流媒體視頻播放從原來的18小時提升至27小時。充電從原來的20W充電頭30分鐘充50%，升級到了40W充電頭20分鐘充50%。

此外，在定位方面，iPhone17還增加了對雙頻GPS、NavIC的支持。有這麼多升級，機身重量厚度只有略微提升，並不會對輕巧的握持體驗有所影響。

對了，還有非常重要的一項外觀升級，iPhone 17的屏幕邊框變得更窄了。

還有最最重要的一點，iPhone 17 256GB版本的價格跟iPhone 16原定價看齊，加量不加價。所以，除非後續iPhone 16的價格有超過千元的顯著降幅，拉低iPhone購買門檻讓預算不多的消費者也能用上高品質iPhone，否則一律選iPhone 17就對了。

銷量反直覺，iPhone標準版陣營亟需夯實（鞏固）

產品越便宜銷量越大，是比較符合直覺的市場規律。但iPhone的銷量並非如此——究其原因，iPhone 16標準版存在自身體驗缺陷和外部競爭壓力大兩方面的問題。

iPhone的銷量（RD觀測@微博）

正如上文所說，iPhone 16採用的仍是落後的60Hz刷新率屏幕，當前的入門機都能踩它一腳。屏幕使用體驗的缺陷，讓很多懂產品的消費者都望而止步。

此外，iPhone 16的價格正處在國產旗艦機型競爭激烈的價格段。雖然二者的用戶群體會有比較顯著的區隔，但終究少不了因為iPhone 16體驗太拉轉投國產旗艦的用戶。

到了iPhone 17這一代，新機在使用體驗上補齊了短板，且各方面體驗均有升級，這無疑會夯實原有的標準版用戶群體基礎，同時能拉回一部分因為體驗短板流失的消費者。

至於補齊短板的iPhone 17對同價位的國產旗艦有多大影響，我看未必會很大。因為二者的用戶群體並非高度重合，同價位國產旗艦在多方面體驗上仍然能顯著領先於iPhone 17。而且在小巧輕便的設計優勢上，目前國產旗艦陣營也不乏替代產品，價格更低廉，某些使用體驗上也更好。

寫在最後

如果你想買iPhone，想要高品質體驗但又不想花太多錢，或者手持之前的iPhone標準版想換新，那麼這一代的iPhone 17的確是個不錯的選擇。

但如果你糾結的是選iPhone17還是即將發佈的國產大杯旗艦，我的建議是追求某些方面的極致體驗，就選國產旗艦，比如影像、超大電池、超豪華屏幕等等；如果並不是很在意這些，只是日常用，比較看中品牌規模，那麼iPhone 17就挺不錯。

畢竟，iPhone 17標準版和國產旗艦算是兩個不同賽道，國產廠商用來平替iPhone標準版的「果味」中杯型號也都更便宜，跟iPhone不在一個價位段。讓iPhone標準版去追求性價比不現實，下邊有更低端的型號，上邊有Pro所以配置又不能頂太高。這也正是國產旗艦機型的絕佳生態位所在。

相關文章：iPhone 17 Pro機身材質大轉變 棄鈦金屬選鋁合金只為這兩個原因（點擊連接看全文）

+ 11

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】