RGB-MiniLED原色直出更省電？揭這國產品牌領先三星全押注真相

在當下彩電行業，一場技術變革正悄然上演，RGB-MiniLED成為各大電視廠商競相挺進的新領域。2025年，海信率先推出全球首款RGB-MiniLED電視，並迅速實現量產，猶如一顆石子投入平靜湖面，激起千層浪，三星、索尼等巨頭紛紛跟進，展示相關方案與產品，全力角逐下一代旗艦電視市場。而且在今年IFA 2025上我們也看到不少搭載RGB-MiniLED技術的新品出現。



突破傳統顯示侷限，提供卓越畫質表現

長期以來，電視顯示技術在追求極致畫質的道路上不斷探索。傳統電視多依賴單一白色或藍色背光光源，需藉助量子點或熒光粉進行二次色彩轉換，這一過程如同「二手調色」，存在諸多弊端。色域方面，受限明顯，難以呈現豐富、鮮豔色彩；能耗居高不下，不符合當下節能環保理念；光色偏差問題也時有出現，影響畫面精準度。

RGB-MiniLED技術直接採用紅、綠、藍三原色獨立背光光源，每顆燈珠都能獨立發光，無需繁瑣的二次轉換，真正實現了「一手直出」的原色呈現。（中關村在線提供）

RGB-MiniLED技術則帶來了顛覆性改變。它直接採用紅、綠、藍三原色獨立背光光源，每顆燈珠都能獨立發光，無需繁瑣的二次轉換，真正實現了「一手直出」的原色呈現。在顯示紅色畫面時，綠色和藍色燈珠可智能「休息」，避免無效發光與能耗浪費。實測數據顯示，RGB-MiniLED較QD-OLED及傳統MiniLED節能超20%，在降低能耗同時，大幅提升色彩純度與鮮活度。

契合高端化發展趨勢，助力品牌價值提升

隨着消費升級，消費者對電視產品的要求日益提高，高端化成為彩電行業重要發展方向。奧維雲網數據顯示，2019-2025年上半年，中國電視線上均價從2108元（人民幣，下同）漲至3212元，線下均價從3799元攀升至7056元；2025年上半年，中國內地零售市場均價8000元以上產品銷量按年增長38.1%，1萬元以上產品銷量按年增長40.2%。大尺寸、高畫質、新技術成為高端電視代名詞，RGB-MiniLED技術恰好滿足這些需求。

海信推出的百吋RGB-MiniLED大屏電視，採用萬元檔定價策略，成功吸引高端消費群體目光，擴大市場影響力，提升品牌形象。（海信官網）

搭載該技術的電視，憑藉出色畫質與先進技術，成為廠商衝擊高端市場的有力武器。海信推出的百吋RGB-MiniLED大屏電視，採用萬元檔定價策略，成功吸引高端消費群體目光，擴大市場影響力，提升品牌形象。

在全球高端電視市場，海信系出貨量份額因RGB-MiniLED產品推出，從14%躍升至20%，充分證明這一技術對品牌高端化的強大推動作用。其他廠商為在高端市場佔據一席之地，也不得不跟進RGB-MiniLED技術佈局，以提升自身品牌競爭力。

挖掘市場增長潛力，創造新的盈利空間

當前彩電市場整體出貨量增長趨於平穩，但關鍵技術和大屏電視領域卻展現出顯著增長潛力。以MiniLED技術為例，Omdia統計顯示，2025年上半年全球MiniLED電視出貨量達480萬台，按年大幅增長150%；中國市場上半年出貨量216萬台，按年增幅超200%；海外市場上半年出貨量264萬台，按年增幅達116%，預計全年全球出貨量將突破1139萬台，按年增長82.9%。RGB-MiniLED作為MiniLED技術的進階版，繼承其增長優勢的同時，憑藉獨特技術優勢，有望開拓更大市場空間。

RGB-MiniLED作為MiniLED技術的進階版，繼承其增長優勢的同時，憑藉獨特技術優勢，有望開拓更大市場空間。（海信官網）

隨着消費者對畫質要求提升以及客廳娛樂需求升級，RGB-MiniLED電視在家庭影院、高端商用顯示等領域具有廣闊應用前景。廠商通過佈局這一領域，能夠挖掘新的市場增長點，創造更多盈利機會。

例如，在家庭影院場景中，RGB-MiniLED電視的高畫質、高對比度可營造沉浸式觀影體驗，滿足消費者對高品質視聽享受的追求，從而刺激市場需求，帶動產品銷量與利潤增長。

推動產業技術創新，完善產業鏈佈局

技術創新是彩電行業發展的核心驅動力。RGB-MiniLED技術的發展，促使電視廠商與產業鏈上下游企業緊密合作，共同攻克技術難題，推動產業技術創新升級。

在晶片領域，海信為實現RGB-MiniLED電視的精準控光控色，耗時三年研發信芯AI畫質晶片H7，為3*26bits光色精控和15680點的高精色彩控制提供強大算力支持；同時研發高性能RGB-MiniLED發光晶片，解決LED發光效率、壽命及色彩純度等問題，為技術產業化奠定堅實硬件基礎。

從面板製造、晶片研發到整機生產，各環節企業在RGB-MiniLED技術推動下，不斷優化產品與工藝，完善產業鏈佈局。（海信官網）

這一過程中，不僅提升了晶片企業技術水平，還帶動了整個產業鏈的協同發展。從面板製造、晶片研發到整機生產，各環節企業在RGB-MiniLED技術推動下，不斷優化產品與工藝，完善產業鏈佈局。隨着產業鏈的成熟與完善，進一步降低產品成本，提高產品競爭力，形成良性循環，推動整個彩電產業持續發展。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】