iPhone二手回收價2025年10月更新｜38款舊機Trade-in價先達價整理
iPhone回收價 2025.10月｜iPhone 17 系列及iPhone Air 已推出了，38款舊機 Trade-in 二手回收價亦有一些波動：iPhone 16 系列兩款跌價、iPhone 14系列1款跌價、iPhone 13 系列兩款Pro 機都有跌幅，準備換機的你，馬上睇睇10月2日最新 update 的 38款 iPhone 舊型號先達二手回收價
iPhone 17系列包括基本型 iPhone 17、超薄型iPhone Air、進階版iPhone 17 Pro 及大屏幕版 iPhone 17 Pro Max。而隨著新機在9月19日發售，舊機回收價自然會順勢下跌。
本報價表，以各型號之最大容量為準：比如iPhone 13 以 512GB 估價、iPhone 13 Pro Max 以 1TB 估價） ，並需要正常開機操作，機身無重大損毀。留意6代／7代／X／XS／XR等舊型號，非全部鋪頭肯收購。（所有報價只供參考，以店方為準）
即睇2025年10月2日更新｜38款型號手機回收價⬇
iPhone官方Trade In價最新Update
你亦可直接在Apple官店進行舊換新Trande In，相差1個月，現時iPhone 15 Pro Max 的回收價已跌了$700多港元。而由於iPhone 17系列面世，官方首次公開了iPhone 16系列的回收價，可在購買最新型號的iPhone 17系列手機時Trade-in。（參考價以各款iPhone本身最高容量型號、無明顯損壞計算，按手機狀況或會再減）