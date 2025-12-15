iPhone回收價 2026.1月｜38款iPhone 舊型號舊機 Trade-in 二手回收價相繼下滑，原因在於蘋果於2026年1月公佈了最新的「過時產品」名單，當中iPhone 11 Pro 已開始停止更新支援，此舉令不少舊款iPhone的二手回收價回落 (iPhone 11 Pro 跌價近$400)；準備在出雙糧換機的你，馬上睇睇12月2日最新 update 的 38款 iPhone 舊型號先達二手回收價



iPhone先達回收價2027.1月更新｜38款舊機二手收機價

本報價表，以各型號之最大容量為準：比如iPhone 13 以 512GB 估價、iPhone 13 Pro Max 以 1TB 估價） ，並需要正常開機操作，機身無重大損毀。留意6代／7代／X／XS／XR等舊型號，非全部鋪頭肯收購。（所有報價只供參考，以店方為準）



即睇2026年1月7日更新｜38款型號手機回收價⬇

iPhone官方Trade In價最新Update

你亦可直接在Apple官店進行Trande In，以舊換新換購iPhone 17系列手機，不過開價就比市面二手回收價低，勝在一條龍換機，回收舊機、新機送貨也可以速遞完成。（參考價以各款iPhone本身最高容量型號、無明顯損壞計算，按手機狀況或會再減）