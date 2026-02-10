iPhone回收價 2026.2月｜38款iPhone 舊型號舊機 Trade-in 二手回收價在2月變動不大，不過有兩款舊Pro／Pro Max 卻出現「一升一跌」的情況；準備在新年換新機的你，馬上睇睇2026月2月最新 update 的 38款 iPhone 舊型號先達二手回收價



產品購買傳送門：iPhone 17｜Airpod｜Apple Watch

iPhone先達回收價2027.1月更新｜38款舊機二手收機價

本報價表，以各型號之最大容量為準：比如iPhone 13 以 512GB 估價、iPhone 13 Pro Max 以 1TB 估價） ，並需要正常開機操作，機身無重大損毀。留意6代／7代／X／XS／XR等舊型號，非全部鋪頭肯收購。（所有報價只供參考，以店方為準）



即睇2026年2月10日更新｜38款型號手機回收價⬇

+ 8

iPhone官方Trade In價最新Update

你亦可直接在Apple官店進行Trande In，以舊換新換購iPhone 17系列手機，不過開價就比市面二手回收價低，勝在一條龍換機，回收舊機、新機送貨也可以速遞完成。（參考價以各款iPhone本身最高容量型號、無明顯損壞計算，按手機狀況或會再減）