iPhone二手回收價2026年4月更新｜38款舊機Trade-in價先達價整理
撰文：鍾世傑
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iPhone回收價 2026.4月． iPhone 15 Pro / 15 Pro Max 回收價卻雙雙升值｜38款iPhone 舊型號舊機 Trade-in 二手回收價在4月變動最大的是iPhone 15 / 15 Pro 4款手機，它的3月時忽然升價，如今再度回落。而iPhone 16 Pro Max 則少有回升。此外，由於iPhone 17e 這新一代入門機面世，全線SE及iPhone 16e的回收價都下跌了。馬上睇睇2026月4月最新 update 的 38款 iPhone 舊型號先達二手回收價
產品購買傳送門：iPhone 17｜Airpod｜Apple Watch
本報價表，以各型號之最大容量為準：比如iPhone 13 以 512GB 估價、iPhone 13 Pro Max 以 1TB 估價） ，並需要正常開機操作，機身無重大損毀。留意6代／7代／X／XS／XR等舊型號，非全部鋪頭肯收購。（所有報價只供參考，以店方為準）
即睇2026年4月8日更新｜38款型號手機回收價⬇
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iPhone官方Trade In價最新Update
你亦可直接在Apple官店進行Trande In，以舊換新換購iPhone 17系列手機，不過開價就比市面二手回收價低，勝在一條龍換機，回收舊機、新機送貨也可以速遞完成。（參考價以各款iPhone本身最高容量型號、無明顯損壞計算，按手機狀況或會再減）