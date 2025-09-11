iOS 26正式版9.16上線！Liquid Glass新設計　iPhone 11以上可升

撰文：快科技
出版：更新：

蘋果發佈會結束之後，iOS 26 RC版正式推送，也就是準正式版。同時，蘋果官網也列出了iOS 26正式版的推送時間，將在9月16日正式登場。

這次蘋果放棄了iPhone XS、iPhone XS Max和iPhone XR三款機器，iPhone 11系列、iPhone SE二代及後續機型，均可升級。

iOS 26採用全新Liquid Glass（液態玻璃）設計語言（快科技提供）
iOS 26採用全新Liquid Glass（液態玻璃）設計語言，這是自iOS 7以來最大的設計更新。

Liquid Glass能折射光線並通過鏡面高光動態響應用戶的動作，可配合用戶調用選項或切換界面等操作，與設備的圓角巧妙呼應。

新設計涵蓋主屏和鎖屏，比以往更個性、更生動，Liquid Glass還為App圖標和小組件帶來新的自定義選項，包括精美簡約外觀。

在鎖屏上，時間會根據牆紙圖片的可用空間進行調整，空間場景功能會在用戶移動手中的iPhone時，通過3D效果讓牆紙栩栩如生、呼之欲出。

蘋果iOS 26 RC版兼容設備型號（apple）

具體支持機型如下：

iPhone 16e
iPhone 16/16 Plus
iPhone 16 Pro/16 Pro Max
iPhone 15/15 Plus
iPhone 15 Pro/15 Pro Max
iPhone 14/14 Plus
iPhone 14 Pro/14 Pro Max
iPhone 13/13 mini
iPhone 13 Pro/13 Pro Max
iPhone 12/12 mini
iPhone 12 Pro/12 Pro Max
iPhone 11
iPhone 11 Pro/11 Pro Max
iPhone SE(第二代及後續機型)

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】

快科技