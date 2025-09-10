Apple Watch SE 3值得買？新增睡眠呼吸暫停提醒　續航18小時夠用

Apple Watch SE 3正式發佈，40mm版HK$1,999起、44mm版HK$2199起。



作為蘋果智能手錶產品線的高性價比代表，它在功能和體驗上迎來諸多升級，為用戶帶來更出色的使用感受。

在核心性能方面，Apple Watch SE 3搭載了S10晶片。這一晶片不僅驅動着更多精彩功能，還讓手錶支持雙指互點兩下和輕翻手腕等便捷手勢操作，大幅提升了交互的流暢性與趣味性。

顯示體驗上，它配備了全天候顯示屏，無需喚醒屏幕，用戶就能輕鬆查看時間和錶盤，在各種場景下都能快速獲取訊息，極為方便。

健康功能向來是Apple Watch的優勢領域，SE 3也不例外。除了原本就具備的心率通知、摔倒檢測功能外，還新增了睡眠呼吸暫停提醒和睡眠評分功能。

睡眠呼吸暫停提醒能及時發現潛在健康問題，睡眠評分則幫助用戶更全面地了解自己的睡眠質量，助力大家更好地管理健康。

續航與充電方面，SE 3的電池續航長達18小時，滿足從早到晚的使用需求。而且充電速度相比前代表款提升至2倍，讓用戶能輕輕鬆鬆快速將電充滿，告別續航焦慮。

此外，它還支持5G，進一步拓展了使用場景，讓數據傳輸等操作更加高效。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】