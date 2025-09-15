iPhone 17、Air、Pro Max 無法用保護貼（芒貼）迫裸機？Apple 4款新手機將於9月19日出貨，官方在產品送到用家手上前，特別提醒用家不要／不必為新機加保護貼，如強行加貼，有機會令畫面模糊，甚至會破壞屏幕表面7層反射鍍膜。



產品購買傳送門：iPhone 17｜Airpod｜Apple Watch

手機用家分成兩派，「裸機派」認為iPhone設計「靚仔」、新一代手機屏幕夠硬又防刮，沒理由要加個殼令它變得更厚，加保護貼更是交智商稅；而「安全派」的用家，每次購入新機自用，第一時間必定是加保護貼及機殼，以防新機撞毀；不過iPhone 17 用家有可能要被迫裸機。

iPhone 17 / Air 無法用保護貼，用家有可能要被迫裸機。

Apple：新機夠硬淨不用「貼芒」

因為 Apple 官方提醒用家不要加「芒貼」，事關新機表面／機背玻璃已升級為防爆／防刮能力高3至4倍的「第二代超瓷晶盾面板」，並有7層反射鍍膜直接融合在螢幕表面，如果在上面再加保護貼，有機會影響手機屏幕的視覺清晰感；「換芒貼」時甚至有可能同時撕毀屏幕上的反射鍍膜。

Apple：第二代超瓷晶盾面板夠硬淨不用「貼芒」

iPhone 17 Pro Max 換芒索價＄2,953

此舉行不少用家不敢買iPhone 17，因為不少人買硬質「玻璃保護貼」，主要是預防手機掉在地上， 令整個屏幕粉碎。網民擔心無法加「芒貼」後，新機一旦撞爆芒，修理費將非常「禾味」。如果過了跟機附送的1年Apple Care 保養期，iPhone 17 Pro Max 用家如果「爆芒」的話， 需要自費＄2,953更換屏幕！至於其他3款手機，換芒則需要$2,570。

iPhone 17 Pro Max 換芒索價＄2,953

產品購買傳送門：iPhone 17｜Airpod｜Apple Watch

iPhone 17 Pro與iPhone 17 Pro Max

為追求極致性能與專業攝影：iPhone 17 Pro與iPhone 17 Pro Max

如果你是追求巔峰性能、熱愛專業級攝影，或是日常工作需要處理大量高效能任務的內容創作者，那麼 iPhone 17 Pro 和 iPhone 17 Pro Max 無疑是度身打造的頂級旗艦。這兩款手機代表了Apple在流動技術上的最高水準，搭載了迄今為止最強大的 A19 Pro 晶片，其持續效能提升高達四成，無論是運行最新的 3A 遊戲大作、剪輯高畫質影片，抑或處理複雜的 AI 運算，皆能遊刃有餘。

設計上，iPhone 17 Pro 系列採用了全新的拉絲鋁一體成型機身，並首度引入Vapor Chamber大大改善了散熱性能，確保手機在長時間高強度使用下依然保持穩定。其相機系統更是攝影愛好者的福音，三顆 4800萬 Fusion 鏡頭的配置，配合全新的 最高8倍光學長焦鏡頭（1200萬像素），帶來前所未有的變焦能力與影像細節。全新的 1800萬 Center Stage 前置鏡頭則讓視像通話和自拍體驗提升至新境界。iPhone 17 Pro 與 iPhone 17 Pro Max 的主要分別在於機身大小與電池續航力，若偏愛大螢幕的沉浸感與更持久的續航，Pro Max 將是你的不二之選。

iPhone 17 Pro/Max發售日期﹑價錢

iPhone 17 Pro 與 Pro Max 提供深墨藍色、宇宙橙與銀色三款新顏色，儲存空間由 256GB 起。將於 9 月 12 日（週五） 晚上 8 時開放預購，9 月 19 日（週五） 發售。價錢亦與上代一樣，Pro 機 $9,399 起；Pro Max $10,199 起。

iPhone Air

追求輕薄與續航力的完美平衡：iPhone Air

對於注重手機設計、手感，並將續航力視為核心考量點的用家而言，iPhone Air 是一個極具吸引力的選項。以其「迄今為止最輕薄、最耐用的 iPhone」為設計核心，採用突破性的鈦金屬機身，既保持了極致輕巧的特性，同時也兼顧了高強度的耐用性。

iPhone Air 不僅擁有令人驚豔的外型，其內在實力同樣不容小覷。它搭載了由 A19 Pro、N1 和 C1X 三款晶片組成的強大組合，使其成為迄今為止能效最高的 iPhone。這款手機不僅能輕鬆應對各種日常應用，更能提供全天候的電池續航力（連續播放影片27小時）。其 6.5 吋的 Super Retina XDR 顯示器支援最高 120Hz 的 ProMotion 技術，在確保流暢視覺體驗的同時，亦能智能調節更新率以節省電量。iPhone Air 適合那些希望手機兼具優雅設計、輕巧便攜，同時不犧牲關鍵性能與續航的時尚用戶。

iPhone 17

主流與日常應用的最佳選擇：iPhone 17

如果你是一位主流用家，對手機性能要求不高，主要用於日常通訊、社交媒體、影音娛樂和輕度遊戲，那麼 iPhone 17 絕對是性價比最高的選擇。這款入門級旗艦雖然不像 Pro 系列那樣追求極致，但其在各方面都進行了顯著升級，足以滿足絕大多數需求。

iPhone 17 搭載了最新的 A19 晶片，在效能和能效上均有大幅提升，能夠流暢運行最新的 iOS 26 和各種應用程式。其相機系統亦得到了升級，配備了 4800萬雙 Fusion 鏡頭系統，即使在光線不足的環境下也能捕捉到清晰細膩的照片。iPhone 17 的 6.3 吋 Super Retina XDR 顯示器也更加明亮，戶外峰值亮度可達 3000 nits，在任何光照條件下都能清晰可見。對於那些追求穩定可靠、功能齊全且價格更為親民的用家來說，iPhone 17 無疑是踏入蘋果生態圈最高cp之選。

iPhone 17幾時出? 價錢

iPhone 17 將在 9 月 12 日晚上 8 時起接受預訂，9 月 19 日起發售。儲存空間由 256GB 起，價錢為 $6,899 起。

iPhone 17系列規格對比

總結：如何作出選擇

綜合來看，這四款新機各有側重，針對不同的消費者群體。如果你是專業人士或科技發燒友，渴望擁有最強悍的效能和最頂級的攝影能力，那麼 iPhone 17 Pro 與 iPhone 17 Pro Max 無疑是你的理想之選。若你更看重手機的輕薄設計、長久續航與高效能之間的平衡，iPhone Air 將完美契合你的需求。而對於大多數用戶而言，iPhone 17 以其全面而強大的功能，足以應對所有日常場景，並提供了極高的性價比。選購新機時，不妨仔細審視自己的使用習慣與預算，作出最符合個人需求的決策。