小米16正面渲染圖流出　邊框僅1mm刷新行業紀錄　驍龍峰會後登場

博主i冰宇宙繪製了小米16正面渲染圖，稱小米16是史上邊框最窄的四等邊旗艦。



該博主此前爆料，小米16面板黑邊是1mm，對比小米15的1.38mm邊框，小米16再度刷新行業紀錄，視覺觀感更好。

據爆料，小米16系列採用全新的LIPO封裝工藝，LIPO中文名為「低注射壓力包覆成型」，通過使用高分子液態材料包覆排線區域，進而取消緩衝保護區，實現了極窄邊框，視覺體驗顯著提升，而且LIPO封裝還具有更優良的保護性能和一致性。

目前小米16系列已經獲得3C認證，該系列首發驍龍8 Elite Gen5旗艦處理器，它採用高通自研的Oryon CPU，由2顆超大核和6顆大核組成，並集成Adreno 840 GPU，GPU獨立緩存升級到16MB。

值得注意的是，高通將於9月23日-9月25日舉辦驍龍峰會，屆時會發佈旗艦平台驍龍8 Elite Gen5，小米16系列會在驍龍峰會結束之後正式登場。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】