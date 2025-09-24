超稀有木殼版Apple-1拍賣 全球僅9台 估價已突破200萬港元
撰文：快科技
出版：更新：
一台罕見且功能完備的Apple-1電腦，搭配其同樣罕見的Byte Shop木質外殼，目前正在拍賣中，拍賣公司稱這是僅存的9台原始木質外殼的Apple-1之一。
這款歷史珍品的估價超過30萬美元（約港幣234萬元），目前已在預現場競拍中達到144,311美元（約港幣112.5萬元）。
正如介紹中提到的，這是一台功能完備的Apple-1，PCB上標記着「Apple Computer 1，Palo Alto，Ca. Copyright 1976」，它還配備了「所有操作所需的組件和配件」。
除了電腦本身，競拍者還將獲得磁帶接口、鍵盤、顯示器和軟件，所有這些都是原裝且符合當時時代，包括：
原裝Apple-1主板，背面標記為「01-0020」
原裝Apple磁帶接口（ACI）板
原裝Byte Shop木質外殼，內置Datanetics鍵盤和Triad電源
與當時相符的視頻顯示器及配套電纜
與當時相符的軟件磁帶副本，附有當時的親筆註釋和說明
現代版的Apple-1操作手冊
這台罕見的電腦本身就很吸引人，但因為它的前主人其吸引力進一步提升，因為它曾屬於斯坦福法學院第一位女性畢業生June Blodgett Moore。
拍賣行對該電腦的狀況評級為8.0/10，有一些問題影響了評分，RR拍賣行指出外殼的一部分有髮絲狀裂紋，後部的面板有一部分被移除以提供佈線通道。
【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】