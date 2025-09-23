iPhone Air／17 Pro原裝配件開箱｜449掛繩／749充電池是智商稅嗎

iPhone Air／17 Pro官方配件開箱，449掛繩／749充電池是智商稅嗎？｜iPhone 17系列正式推出，相信不少準買家當新機入手之後，就會再購買不同手機配件，如手機殼、充電池等。今次Apple官方同時為iPhone 17及iPhone Air推出多款不同配件，將多款較為特別款式的配件已經入手，尤其$499的手機掛繩及$749的iPhone Air專用MagSafe電池，立刻開箱實試這些配件值不值得買？是否智商稅？



iPhone Air專用MagSafe 電池

對於重度使用者而言，電池續航力始終是關注焦點。iPhone Air MagSafe 電池正是為此而生。其設計理念延續了 Apple 一貫的簡約美學，外殼採用親膚材質，觸感溫潤。透過 MagSafe 磁力系統，電池能精準對位並穩固吸附於機背，過程乾脆俐落。同樣可以在鎖定畫面上清晰顯示電池和 iPhone 的電量，並自動調節充電速度以保護電池健康。更重要的是，其纖薄化的設計大幅提升了便攜性，即使在吸附充電時亦不影響單手握持手感。不過官方指這個電池只對應iPhone Air，其他手機就不行嗎？其實因為今次電池比以往較長，因此其他iPhone因為鏡頭會頂住而未能吸實，其實它的Qi2充電原理都是一樣，只是如果要在其他iPhone上使用，就只可將電池打橫吸上充電。

雖然加上iPhone Air後整部機身厚了及重了少許，但仍然不減手感，而且iPhone Air實試之下又沒有想像中那麼續航弱，基本上仍可用到一日。因此這顆電池只是平時突然需要為iPhone Air充電才會貼上，而且外國有網媒已拆開這電池研究，原來與iPhone Air的電池完全一樣，只是因為無線充電轉換有損失的關係，才令電池只可為手機充65%電量。其實它仍有不錯的實用性，雖然價格略貴，但夠晒安全使用已經值回票價。

iPhone Air 專屬緩衝邊框Bumper

如何在展示 iPhone Air 精緻工藝的同時，提供足夠的保護，就是這款專屬緩衝邊框bumper。就好像想當年iPhone 5「電線門」而推出的bumper一樣，可以完美包圍機邊而沒有破壞機身美感。今次它採用了高強度的聚碳酸酯複合材料，結構堅韌且輕盈，旨在吸收和分散來自邊角的衝擊力，有效減低意外摔落造成的損傷。邊框的邊緣經過精心打磨，略高於螢幕和鏡頭模組，能在手機平放時提供防刮保護。全新的獨立按鈕設計亦是一大亮點，按壓回饋清晰明確，帶來近乎裸機的操作手感。

如果想保留iPhone Air的手感，基本上就一定要配這個bumper使用，而且套上機身後非常穩固，不怕會甩出來（相信這非雜牌機殼可比），因此二百餘元的售價仍算值得。

時尚與便利兼備的手機掛繩

Apple iPhone手機掛繩

Apple 推出了全新的斜孭掛繩系列，這款掛繩並非凡物，其繩體由 100% 循環再造的 PET 紗線編織而成，觸感順滑柔軟，佩戴舒適。最值令人估不到時，是其精巧的不鏽鋼滑動結構與內嵌磁石系統，只需單手即可輕鬆調節長度，而且兩職掛繩可因磁力而吸著，收納得更好看，無論是斜孭、側孭還是掛頸，都能迅速找到最合適的狀態。它專為配搭指定 Apple 護殼而設計，連接穩固可靠，能徹底解放雙手。

最終而言這三款Apple專為iPhone 17及iPhone Air推出的配件值不值得買呢？其實各配件都有其使用價值，而且造工方面明顯比很多翻版或不知名品牌推出的配件更好，就好像手機掛繩，並非一般手繩那麼簡單，而且整條繩都有磁力緊貼，令掛繩收納得更好。電池就專為iPhone Air而設計，可以為手機提供多大約65％電量，加上官方推出不單更安全，而且又有保養，加上又不會太阻礙手感，都有它的價值存在。