蘋果17系列專用斜孭掛繩售449元熱賣　橙色賣斷市　送貨排至11月

今年，蘋果針對iPhone 17系列推出了斜挎掛繩，售價為449港幣，這一價格引發網友熱議。



斜挎掛繩提供霓虹黃色、淺藍色、藍色、紫色、褐土色、橙色、杏啡色、綠色、淺灰色、黑色10種顏色。

蘋果中國官網顯示，目前，橙色斜挎掛繩在中國多地Apple Store零售店已為無貨狀態，預計送貨時間為10月29日—11月5日。

對於449港元（內地售479元人民幣）的定價，羅永浩（中國大陸科技企業家）此前表示，蘋果有權這麼做，無關對錯，這是是非判斷，同時他也覺得這麼割粉絲韭菜很噁心，吃相很難看，很臭不要臉，這是價值判斷。

據了解，該斜挎掛繩可安裝在特定的蘋果手機殼上，掛繩由100%再生PET紗線窄幅機織而成。

掛繩上的不鏽鋼滑扣讓你能將之輕鬆調節到適合長度，同時內嵌的柔性磁體可將交疊的兩層掛繩整齊固定，掛繩最大長度是2080毫米，掛繩最小長度1080毫米。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】