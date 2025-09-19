Spotify免費用戶大升級！隨選即播+分享連結超方便　體驗全面優化

繼此前向付費用戶推出無損音頻流媒體服務後，Spotify近日宣佈為免費用戶帶來功能升級。從現在起，全球範圍內的免費用戶將可以自由搜索並播放任何歌曲，同時也可直接播放來自朋友或關注藝人在社交媒體上分享的音樂鏈接。



此次更新引入了三項新功能，分別被命名為「隨選即播（Pick & Play）」、「搜尋即播（Search & Play）」以及「分享播放（Share & Play）」。這意味着，免費用戶不僅可以在應用中直接點播喜歡的歌曲，還能通過搜索功能找到特定曲目進行播放。而「分享播放」則讓用戶在社交平台上看到Spotify分享的音樂時，能直接跳轉至應用內播放。

此前，免費用戶在移動設備上使用時，只能進行有限的跳過操作，並且播放模式受限於隨機播放。「分享播放」功能的推出，標誌着Spotify對免費用戶使用體驗的一次重大優化。儘管如此，Spotify仍會保留部分功能僅限付費用戶使用。

+ 3

Spotify近期在廣告業務方面面臨一定壓力，公司首席執行官Daniel Ek坦言，公司在廣告市場的拓展進度不及預期。公司原計劃廣告收入能佔到總營收的20%，但截至6月，這一比例僅為11%。此次增強免費用戶功能，有助於提升用戶活躍度，為廣告展示創造更多機會。

Spotify指出，包括高品質無損音效、AI生成的個性化歌單以及Mix智能播放列表等功能，仍將作為付費服務的一部分提供。而像daylist這樣根據用戶聽歌習慣每日生成的歌單功能，則繼續面向所有用戶開放。

數據顯示，免費用戶仍然是Spotify用戶群的主力。在最近一個季度中，該平台的月活躍用戶達到6.96億，其中4.33億為免費用戶，另外2.76億為付費訂閲用戶。

相關文章：AirPods Pro 3升級U2精準尋找距離增加至1.5倍 只限iPhone 17？（點擊連接看全文）

+ 3

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】