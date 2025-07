Apple Music 10周年｜革新音樂體驗啟動洛杉磯全球藝術家創意中樞

Apple Music 迎來了其面世十周年的重要里程碑。自2015年推出以來,串流音樂服務一直致力於革新果迷的音樂聆聽體驗,並為全球藝術家提供展現才華的舞台。為慶祝這個時刻,Apple Music 不僅準備了一系列精彩的慶祝活動,更宣佈在美國洛杉磯啟動一個全新的全球藝術家創意中樞。



Apple於洛杉磯成立全新頂尖空間,為藝術創作人推動內容、音訊創新,以及更深層次的樂迷聯繫

嶄新洛杉磯創意中樞:藝術家發光發熱

全新落成的洛杉磯藝術家創意中樞,佔地逾15000平方呎,橫跨三層空間,堪稱藝術家實現創意願景的現代殿堂。旨在提供頂尖的內容創作、音訊創新以及加深與樂迷連結的平台。其中設有兩間配備沉浸式空間音訊技術的先進廣播錄音室,為音樂製作帶來前所未有的維度。此外,更設有一個佔地4,000平方呎的專業聲場(Soundstage),專為現場表演和各式活動而設,為藝術家提供展示其作品的絕佳場地。一個專屬的空間音訊混音室以及多個內容創作實驗室和錄音室,則確保藝術家能在最先進的環境中激發靈感,創作出更多元化的音樂作品。

Apple Music 全新錄音空間專為藝術創作人而設,佔地逾 15000 平方呎

支援藝術家的全球網絡擴展

洛杉磯創意中樞的啟用,標誌著 Apple Music 現有全球創意網絡的進一步強化。目前,Apple Music 已在紐約、東京、柏林、巴黎和納什維爾等地設立創意據點。這些遍佈全球的中心共同構建了一個強大的生態系統,旨在為世界各地的藝術家提供無微不至的支援,讓他們能夠心無旁騖地專注於創作。

洛杉磯有兩間先進廣播錄音室,擁有沉浸式「空間音訊」播放與可靈活調較的設置。

10周年誌慶活動:回顧與展望

為紀念這個10周年盛事,Apple Music Radio 將推出系列為期一週的特別節目和現場廣播。這些節目不僅會回顧 Apple Music 過去十年的發展歷程和重要時刻,更會揭曉一個令人期待的榜單——過去十年播放量最高的500首歌曲。

Apple Music 推出年度「音樂回憶」體驗的特別版本「Replay All Time」,可回顧自己加入 Apple Music 以來播放次數最多的歌曲

除此之外,Apple Music 更特別推出「Replay All Time」功能,這是年度「Replay」體驗的特別版本。透過這項功能,訂閱用家可以輕鬆回顧自加入 Apple Music 以來播放次數最多的歌曲。無論是初次邂逅的心動旋律,還是反覆聆聽的摯愛金曲,都能透過「Replay All Time」功能,重新連結那些承載著回憶的音樂軌跡,感受音樂在生命中的獨特影響力。

同場加映:官方特別公佈了這十年來平台上的多項音樂成就,揭示了哪些藝人與歌曲在全球範圍內獲得了最熱烈的迴響。



流量之冠:Ed Sheeran 與其熱門單曲

Ed Sheeran 的《Shape of You》榮登Apple Music十年來全球最高播放次數冠軍單曲,其發行首日即創下Apple Music流行歌曲全球串流的最高紀錄。此曲在至少一個國家/地區的Apple Music熱門流行歌曲排行榜上穩佔第一逾1,800日,冠絕所有歌曲。

Drake:榜單常客與 Hip-hop 之王

饒舌巨星Drake以27首歌曲稱霸500大歌曲榜,入榜歌曲數量無出其右。他的《God's Plan》位列第三,更是Apple Music十年來串流次數最多的Hip-hop歌曲。此曲在發行首日便創下Apple Music串流播放次數最多的紀錄。

Taylor Swift:流行樂壇的指標

Taylor Swift以14首歌曲打入前500位,成為入榜歌曲數量第二多的歌手,亦是女歌手之冠。她的《Cruel Summer》位列第57名,是她在Apple Music十年來最受歡迎的歌曲。

The Weeknd:R&B/騷靈的璀璨星光

The Weeknd憑藉9首歌曲,成為R&B/騷靈類別中入榜歌曲最多的藝人。《Blinding Lights》位居Apple Music十年來播放次數第二多的歌曲,同時也是R&B/騷靈類別的冠軍之作。

Billie Eilish:另類音樂的領軍人物

Billie Eilish以9首歌曲成為另類音樂類別中入榜最多的藝人。《bad guy》是Apple Music十年來串流次數最多的另類歌曲,亦是由女性音樂人演唱的冠軍歌曲。

YOASOBI:J-Pop 的領航者

YOASOBI憑藉三首歌曲,成為最多上榜J-Pop歌曲的藝人 。他們的出道單曲《夜に駆ける 》是Apple Music十年來串流次數最多的J-Pop歌曲 。

BTS:K-Pop 的全球現象

BTS在K-Pop藝人中位居榜首,共有兩首歌曲上榜:〈Dynamite〉排第34名,〈Butter〉則位列第252 。〈Dynamite〉在2020年推出時,成為Apple Music歷來第一首打入全球每日百大榜前五名的K-Pop歌曲 。

Bad Bunny:拉丁音樂的全球影響力

Bad Bunny以10首歌曲入榜,成為入榜歌曲最多的拉丁音樂藝人。他更是Apple Music十年來登上全球每日百大榜冠軍次數最多的拉丁藝人。

傳奇經典:不朽的搖滾與節日金曲

Fleetwood Mac的《Dreams》是Apple Music十年來串流次數最多的搖滾歌曲。而Mariah Carey的《All I Want for Christmas Is You》則成為唯一打入500大排行榜的節日歌曲。這首聖誕經典在Apple Music全球每日百大榜上曾蟬聯冠軍67天,成為十年來維持冠軍日數最多的五首歌曲之一。

ROSÉ 與 Bruno Mars:新晉熱門單曲

ROSÉ 與 Bruno Mars 的《APT.》是最新的上榜作品 。《APT.》在Apple Music全球每日百大榜上蟬聯冠軍超過60日,躋身Apple Music十年來最受歡迎的五大歌曲之一 。

SZA:R&B 的新星

SZA有八首歌曲打入500大歌曲榜,成為上榜次數最多的20位藝人之一 。自Apple Music推出十年來,她最受歡迎的歌曲是《Snooze》(排第74名) 。

Rihanna:流行樂壇天后

Rihanna亦有八首歌曲打入500大歌曲榜,當中以《Work (feat. Drake)》的排名最高,位列第44 。在Apple Music推出這十年期間,〈Work〉在至少一個國家/地區的熱門流行歌曲排行榜上穩佔第一逾1,600日,成為歷來奪冠日數第三多的流行歌曲 。

Kendrick Lamar:饒舌界的實力派

Kendrick Lamar有九首歌曲打入榜,與Morgan Wallen、The Weeknd及Justin Bieber並列第九,成為上榜次數最多的藝人之一 。其中〈Not Like Us〉(排第179名)在Apple Music全球每日百大榜上蟬聯冠軍達87天,是歷來冠軍日數最長的歌曲 。