BLACKPINK香港2026演唱會加推門券｜12.22 加推公售+座位表+連結

BLACKPINK香港2026演唱會加推門券｜12.22 加推門券公售攻略｜公開售票購票連結心得、Cityline購票心得｜萬眾期待韓國少女天團BLACKPINK再次落實來港演出，不少fans相當興奮！早前公售及優先售都很快售罄，最近官方決定加推少量門券，於12月22日開售。公售時有什麼技巧，可以提升入手機會？記者分享一些成功購票經驗，希望大家能搶票成功！



國際女子天團 BLACKPINK 今日正式宣佈備受期待的世界巡迴演唱會 < DEADLINE > 亞洲站將於今年10月展開。早前曼谷、雅加達、馬尼拉及新加坡舉行多場演出，並於 2026年1月在香港啟德體育場後劃下句點。

不過公售一開，便很快全線售罄。現在官方指因為演出舞台製作更新，即將加推極小量門票，加推門票當中包括視線受阻門票，訂票時敬請留意。

BLACKPINK香港演唱會2025｜10.10 Cityline門票公售

開賣時間：2025年12月22日下午3時

開賣連結：Cityline連結1、Cityline連結2

究竟如何入會搶先購票？如何在公售提升搶飛機會？其實如果能夠學懂以下多個技巧，可提升搶飛機會。

BLACKPINK香港演唱會2025｜10.8 會員優先門票公售（已完結）

開賣時間：2025年10月8日中午12時

開賣連結：Cityline連結1、Cityline連結2

BLACKPINK香港演唱會2025｜10.9 Trip.com優先門票公售（已完結）

開賣時間：2025年10月9日中午12時

開賣連結：Trip.com、

BLACKPINK香港演唱會2025 座位表

一向對搶飛有不少心得的記者，如之前MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等公認難搶的門券，都能成功搶到門券。就連今次陳奕迅演唱會都成功搶到飛，而且更成功搶購到不少地面前排位置。今次就分享一下記者成功搶飛的經驗及心得。

BLACKPINK BLINK官方fans club入會流程

如果想BLINK官方fans club優先訂票，需要在購票前指定日子先行於Weverse登記（Presales通告連結）：9月19日，上午11時至9月21日晚上11時59分。成功登記，有權於10月8日優先購買（於Cityline），在頁面內輸入11位BLINK會員號碼便可登入購買。

確定自己BLINK MEMBERSHIP號碼



1. 要登記優先購買，要先確定自己的BLINK MEMBERSHIP號碼，打開Weverse app後，點按BLACKPINK icon進入後，點按右上方「：」。

2. 點按「MEMBERSHIP」。

3. 便可以在內看到自己「BB」字頭的會員號碼。

登記BLINK會員優先購買



1. 在限時前往Weverse app內的通告內。

2. 在最下方點按「Register for the Weverse Presale here」。

3. 在內剔選了所有選項後，便可以直接APPLY。成功APPLY後，於6月10日中午12時前往Cityline網站，輸入會員號碼便可以進入購買，每位會員限買2張。

+ 2

BLACKPINK香港演唱會2025｜6個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功搶入Cityline，建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，可開3個頁面同時嘗試登入。

當日搶購時系統會準時11時讓用家選擇進入購買「BLACKPINK香港2025演唱會」，便會因應時間而進入排隊頁面。另外，建議有手機、iPad平板的都打開App或網頁，一同load入網站，增加多幾個機會都好。

（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如11點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，如果只餘下不足一半座位時便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置以求入場。

技巧5｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日，因為需要提早排隊的關係，最好早上9：50－55分開始準備入網才是上策，有機會一看到可以排隊即按入去。

記者通常會同時打開天文台時鐘，準時10點入閘。

技巧6｜請準備AE信用卡

信用卡方面，記者建議使用AE會比其他較好，因為AE信用卡大都不需要SMS認證，之前曾經付款失敗的個案都是信用卡收SMS驗證碼出事，不是收不到便是太遲收，令購票失敗。亦可以考慮一些如MOX等虛擬信用卡，利用app來代替收SMS的方法，亦是較可取。